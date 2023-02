"Li rivoglio tutti". Ma a mandar su tutte le furie Totti è altro: cosa ha fatto Ilary

" Non ti chiederò mai indietro i regali che ti ho fatto, sono felice anzi che tu li tenga, ma i Rolex sono miei e li rivoglio ". Sarebbero queste le parole usate da Francesco Totti in tribunale per chiarire, una volta per tutte, che i preziosi orologi svizzeri spariti dalla cassetta di sicurezza di famiglia sarebbero di sua proprietà. Lo riferisce il Corriere della Sera. In aula, davanti al giudice Francesco Frettoni, il Pupone avrebbe portato le prove: le fatture rilasciate dai rivenditori ufficiali in occasione degli acquisti, almeno sei, fatti negli anni e che compongono una collezione di Rolex che vale, si dice tra i 700 e i 900mila euro.

La terza udienza

Durante la terza udienza del procedimento che vede contrapposti Totti e Ilary per la sparizione delle borsette e delle scarpe firmate (azione legale avviata dalla conduttrice), l'ex capitano della Roma avrebbe dimostrato di avere pagato personalmente i Rolex e di averli acquistati in date lontane dalle ricorrenze della moglie come compleanni, anniversari e quant'altro. Il legale del Pupone si sarebbe appellato, poi, al fatto che gli orologi sono modelli maschili. In tutto questo, però, Ilary Blasi non avrebbe negato di averli presi, anzi. Li avrebbe prelevati dalla cassetta di sicurezza di famiglia e poi messi al sicuro in un'altra, in quanto regali che il marito le avrebbe fatto negli anni. E proprio per questo, non avrebbe alcuna intenzione di restituirli.

Bastian a Roma dopo l'udienza?

La decisione è in mano ai giudici, come ha spiegato Alessandro Simeone, avvocato di Ilary Blasi all'uscita dal tribunale. Ma l'esito potrebbe non piacere a Totti, che dal palazzo di Giustizia è uscito scuro in volto. In realtà, il motivo sarebbe la presunta crisi con l'attuale compagna, Noemi Bocchi, ma secondo molti, a fare infuriare l'ex capitano giallorosso sarebbe stato il soggiorno di Bastian Muller nella villa dell'Eur (che è ancora condivisa dai due ex coniugi). Sui social network Ilary si è mostrata a cena con Michelle Hunziker, l'amica Alessia Solidani, Simeone e la sua agente al ristorante Rinaldi al Quirinale e secondo i follower al tavolo ci sarebbe stato anche l'imprenditore tedesco. Il 36enne, che da mesi fa coppia fissa con la conduttrice dell'Isola dei famosi, sarebbe arrivato a Roma per trascorrere il weekend con la Blasi e avrebbe soggiornato non in albergo, ma nella villa dove Ilary vive tutt'ora insieme ai figli. Una scelta che potrebbe non avere fatto fare i salti di gioia a Totti.