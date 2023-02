"Stanno in crisi, l'anello...". L'ultima su Totti e Noemi

Sai che scoop se, dopo tutto il casino fatto (ah De Crescenzo...), Francesco Totti e Noemi Bocchi si lasciassero alla vigilia della separazione ufficiale da Ilary? Qualcuno ci ha creduto viste le voci circolate nelle ultime ore sulla presunta crisi tra il Pupone e la romana. " Non indossa più la fedina uguale a quella di Noemi.... Lei non c'era all'evento con lui, stanno in crisi", rumoreggiavano su Instagram i più attenti e curiosi. E ad alimentare le voci ci ha pensato la blogger Deianira Marzano che, alla fine, ha messo ordine tra le decine di segnalazioni ricevute: "Fonti super certe, tra Totti e Noemi è tutto ok ". Passata la paura (di chi non si sa, visto che la coppia non è poi così popolare) si volta pagina e si torna a pensare al divorzio. (L'anello, forse, è sparito come i Rolex?).

Si dovevano sposare e invece sono saltati anche loro. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono detti addio. La parola "fine" non è uscita dalle loro bocche, ma nell'ambiente si parla di " crisi insanabile ". A dirla tutta le avvisaglie c'erano. Nel 2021 la coppia si era detta pronta a convolare a nozze e sembravano già con un piede sull'altare. Poi all'inizio dell'estate scorsa, Manila aveva frenato gli entusiasmi: " Non ci giriamo intorno. Non è aria, non è il momento". E ora, sei mesi dopo, ecco arrivare la voce più funesta: "Si sono lasciati". Si attendono conferme ufficiali.