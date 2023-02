"Serio in viso, lei sorridente". Si mette male per Totti in tribunale?

Come andrà a finire il processo per la riappropriazione delle borsette firmate e dei Rolex non si può sapere. Le porte dell'aula del tribunale civile di Roma sono rimaste chiuse durante la terza udienza, nella quale Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati interrogati dal giudice Francesco Frettoni. All'uscita dal palazzo di Giustizia le bocche dei due ex coniugi romani e dei rispettivi avvocati sono rimaste cucite, ma l'atteggiamento delle parti è apparso assai diverso, lasciando trapelare come potrebbe andare a finire la contesa coniugale.

Totti serio: "No comment"

Sia in entrata che in uscita Francesco Totti è apparso serio in volto. Teso a causa di una situazione che si protrae da mesi e che corre parallela all'accordo di divorzio, che non si trova. Sulla possibilità di riavere la collezione di Rolex sparita quasi un anno fa c'è incertezza e il giudice ha rinviato il procedimento alla prossima udienza. Il sentore è che l'esito della disputa potrebbe non soddisfare pienamente l'ex capitano della Roma visto l'umore nero all'uscita dall'aula. Ma il suo atteggiamento potrebbe essere legato, in realtà, al delicato momento personale che starebbe vivendo e non solo per le segnalazioni dell'antiriciclaggio. Le voci di una presunta crisi con Noemi Bocchi sono insistenti e tra smentite e nuove indiscrezioni (sembra che lei non lo segua più sui social), c'è chi è pronto a scommettere che i due stiano attraversando il primo vero momento difficile dall'inizio della loro relazione.

Ilary e il suo legale sorridenti