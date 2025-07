Liam Neeson e Pamela Anderson sono una coppia?

Liam Neeson è l'eroe del cinema d'azione, protagonista di film come quelli che compongono la saga di Io vi troverò. Pamela Anderson, invece, è stata una vera e propria icona degil anni Novanta, grazie alla sua partecipazione alla serie tv cult Baywatch. Il primo, vedovo della moglie Natasha Richardson, attrice morta nel 2009 a seguito di un incidente sciistico, mentre la seconda ha avuto una vita davvero travagliata. Se tutti si ricordano la diffusione del video erotico con l'ex marito Tommy Lee, accusato di violenza domestica, molti non sanno che Pamela Anderson nel corso della vita ha subito numerose violenze sessuali, che hanno segnato la sua intera esistenza. Ora i due attori, con il loro fardello sulle spalle e la loro collezioni di cicatrici emotive, hanno condiviso il set del film reboot di Una pallottola spuntata, che arriverà nei nostri cinema il prossimo 11 agosto.

Come riporta Harper's Bazaar, il set sembra essere stato clandestino per i due protagonisti, che ora sarebbero innamorati e alle prese con una relazione sentimentale. In un'intervista rilasciata a People lo scorso ottobre, Liam Neeson aveva già dichiarato di "essere follemente innamorato di lei. È davvero straordinario poter lavorare con lei". Tuttavia, le dichiarazioni che all'epoca erano state prese soprattutto come quelle di un attore entusiasta, oggi assumono un altro significato. Durante tutto il tour di promozione del remake del film degli anni Ottanta, Pamela Anderson e Liam Neeson si sono mostrati molto affiatati: occhi negli occhi, mani intrecciate e persino un bacio sulla guancia. Tutti atteggiamenti che non solo svelano una grande chimica, ma che hanno anche attirato l'attenzione dei fan, che non hanno potuto fare a meno di domandarsi se i due siano effettivamente una coppia. Anche Pamela Anderson, nella stessa intervista di People, aveva parlato con toni entusiasti del suo collega, definendolo non solo "un perfetto gentiluomo" ma anche un uomo buono che "sa tirare fuori il meglio di te".

Sebbene i due non abbiano mai davvero confermato le dicerie di una relazione ufficiale, Liam Neeson e Pamela Anderson sono apparsi al Today Show, dove è stato chiesto in modo diretto e senza fronzoli se "visto che siete tutti e due single e c'è chiaramente chimica tra di voi" fossero diventati davvero una coppia. Liam Neeson ha finto di essere sconvolto dalla domanda, mentre Pamela Anderson ha finto di non averla capita. Spinti a rispondere con una gentile insistenza, Liam Neeson ha spiegato che: "Non avevo mai incontrato Pamela, prima. Ci siamo incontrati sul set. E abbiamo scoperto che avevamo un bella e nascente alchimia... come attori. È come dire: 'Oh, tutto ciò è bello. Non modifichiamolo. Facciamolo respirare' ed è quello che abbiamo fatto.

" Parole che hanno fatto pensare ancora una volta che tra i due ci sia del tenero, tanto che il presentatore ha concluso l'intervista invitando Liam Neeson e Pamela Anderson a tornare in studio una volta che avranno reso ufficiale il loro rapporto.