L'incontro alla premiere, gli aborti, le foto con Raoul Bova: la storia d'amore tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani

Il nome di Beatrice Arnera è salito alla ribalta della cronaca rosa per la relazione con Raoul Bova. Nell'ultimo mese l'attrice piemontese è stata paparazzata più volte al fianco dell'attore e le ultime foto di coppia hanno definitivamente confermato che, oltre ad avere fatto coppia sul set della fiction "Buongiorno, mamma!", Arnera e Bova sono diventati una coppia anche nel privato. Fino a pochi mesi fa, però, l'attrice era legata al comico Andrea Pisani, dal quale ha avuto una bambina Matilde. Ma dopo quattro anni di relazione e una crisi annunciata sui social, la storia è naufragata.

L'incontro alla premier

Autunno 2020. Beatrice Arnera è reduce dalle riprese della fiction "Un passo dal cielo 5" ed è protagonista in teatro con lo spettacolo "Il collezionista... quasi una storia d'amore" di Mark Healy. Durante una pausa dagli impegni in teatro partecipa alla prima del corto "Euphollia" di Andrea Pisani e Andrea Fava e il feeling con il comico dei Panpers è immediato. " Ero già una sua super fan, dei suoi video, delle sue canzoni, delle parodie che faceva. Quindi non vedevo l'ora di conoscerlo", racconterà l'attrice anni dopo. Per loro, però, non si tratta di un colpo di fulmine.

Il corteggiamento

Entrambi impegnati nei rispettivi progetti professionali Beatrice e Andrea iniziano a frequentarsi in amicizia: il comune senso dell'umorismo e il lavoro di attori li unisce. L'iniziale simpatia, però, si trasforma in amore con il tempo e nel maggio 2021 la coppia esce allo scoperto. Sui loro canali social Arnera e Pisani sono molto seguiti e proprio su Instagram iniziano a condividere video comici della loro relazione.

I progetti insieme

Oltre a essere una coppia nella vita privata, Beatrice e Andrea diventano una coppia anche nel lavoro. Mentre Arnera inizia a girare la prima stagione di "Buongiorno, Mamma!" e Andrea partecipa al format "Before Pintus" su Prime Video e alle riprese del film "Il mammone", insieme partecipano ad alcuni episodi di "Only Fun - Comico Show" e alla web serie "Il Weekend Come Piace a Noi". Intanto la coppia riscuote moltissimo successo su Instagram con contenuti comici che scimmiottano la vita a due.

Gli aborti

È il 2022. La relazione tra Beatrice e Andrea procede a gonfie vele, per la coppia è il momento giusto per allargare la famiglia. Il loro amore non riesce però a concretizzarsi nel sogno più grande, quello di diventare genitori. " Io e Andrea abbiamo cercato tanto un figlio. Abbiamo avuto tre aborti spontanei. Abbiamo anche messo in conto che questo sarebbe potuto non accadere mai, perché appunto non è così facile. Ma non abbiamo mai guardato al futuro con terrore. Io, Andrea siamo un'ottima squadra, quindi eravamo pronti a tutto", racconterà anni dopo Beatrice sulle pagine del Messaggero, parlando delle dolorose perdite.

L'annuncio della gravidanza

Agosto 2023. Con un video a sorpresa pubblicato sulle rispettive pagine Instagram Beatrice e Andrea annunciano che diventeranno presto genitori. Il video è in puro stile comico, come la coppia ha abituato i suoi follower. Un mese più tardi, a settembre 2023, la coppia fa un'ulteriore sorpresa ai fan, organizzando un finto gender reveal per scoprire il sesso del bebé. Ma il contenuto è ancora una volta ironico e dal palloncino fatto esplodere da Beatrice e Andrea non esce fumo rosa e neppure azzurro, ma bianco. " È fluido, l'importante è che sia sanu! ", scherzano sui social.

La nascita di Matilde

Marzo 2024. Beatrice Arnera dà alla luce la piccola Matilde. Dopo tanta sofferenza la bambina arriva a dare serenità alla coppia. L'attrice di "Io odio il Natale" e il comico del duo I Panpers pubblicano una storia su Instagram, annunciando la nascita della figlia: " Guardala, ma non toccarla per favore. Mamma diventa satana. Se proprio non resisti, va prima a lavarti le mani", si legge sull'ironico cartello posizionato sul passeggino, dove la neonata sta dormendo.

L'assenza dai social

Giugno 2025. Dopo il primo compleanno della piccola Matilde Andrea e Beatrice cominciano a non mostrarsi più insieme sui social network. Gli ultimi video ironici di coppia sono datati giugno 2025. La coppia sembra avere intrapreso strade diverse, ognuno impegnato nei propri progetti. I fan iniziano a preoccuparsi e nei commenti ai post di Beatrice e Andrea serpeggiano dubbi sulla loro relazione.

L'annuncio della crisi

Settembre 2025. Dopo aver trascorso l'estate lontani Beatrice e Andrea fanno un annuncio importante attraverso i social. La coppia parla di una profonda crisi: " Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo. In questi anni vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimi, fino all'arrivo di Matilde. Per questo, vi chiediamo comprensione e delicatezza ". Ma né Arnera né Pisani parlano di addio e i fan sperano in una riconciliazione.

Le foto con Raoul Bova

Le speranze di un possibile ritorno di fiamma tra Andrea e Beatrice si infrangono definitivamente con lo scoop che Dagospia pubblica a inizio ottobre.