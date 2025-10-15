Beatrice Arnera, chi è l'attrice legata a Raoul Bova: tutto sul primo incontro

Beatrice Arnera e Raoul Bova non si nascondono più. A due settimane di distanza dalle prime foto pubblicate da Dagospia, in cui la coppia era stata paparazzata in teneri atteggiamenti in un ristorante, il gossip sulla relazione è stato confermato dalla rivista Chi, che ha immortalato Bova e Beatrice insieme mano nella mano per le vie di Roma. L'ufficializzazione della relazione, però, non sorprende i fan dei due attori che li hanno apprezzati l'uno al fianco dell'altro nella fiction "Buongiorno, mamma!". Già, perché galeotto sarebbe stato proprio il set della fiction di Canale 5.

Chi è Beatrice Arnera

Negli ultimi anni Beatrice Arnera si è affermata come uno dei volti più promettenti della nuova generazione di attrici italiane. Il grande pubblico l'ha conosciuta grazie a "Buongiorno mamma!", la popolare serie di Canale 5 in cui recita proprio al fianco di Raoul Bova, con il quale ha iniziato una relazione. La sua carriera si muove tra teatro, cinema e televisione: sul palcoscenico ha conquistato il pubblico con spettacoli ironici come "Intanto ti calmi", mentre in tv ha collezionato ruoli in fiction amatissime come "Un passo dal cielo", "Il paradiso delle signore" ma anche "Il Commissario Montalbano", "Solo per amore" e "Odio il Natale". Attualmente Arnera è tra i comici protagonisti del nuovo format di Prime Video "Roast in Peace". Fuori dal set Arnera è stata legata al comico Andrea Pisani del duo I Panpers e nel 2024 è diventata mamma di Matilde, avuta proprio da Pisani. La coppia si era fatta conoscere anche online, grazie a sketch e video divertenti, oltre alla partecipazione al programma "OnlyFun" sul Nove.

Dal set alle prime foto

Beatrice Arnera e Raoul Bova si conoscono dal 2021, anno in cui hanno iniziato a lavorare insieme sul set della prima stagione della serie "Buongiorno mamma!". Ma entrambi vivevano relazioni stabili - lui con Rocio Morales, lei con Andrea Pisani - e nulla lasciava presagire un futuro diverso. Poi, nel 2024, Beatrice Arnera è diventata madre della piccola Matilde, nata dalla sua relazione con il comico Andrea Pisani. Solo in seguito, con la fine di quella storia, i rapporti con Raoul Bova si sono trasformati: da semplice intesa professionale a un legame sempre più profondo, nato lontano dalle telecamere ma cresciuto proprio grazie al set.