L'incontro, la telefonata, l'infortunio, la rottura: la storia d'amore tra Christian Vieri e Melissa Satta

Christian Vieri compie 52 anni. Un traguardo importante per il bomber Azzurro che negli anni ha fatto molto parlare di sé per i suoi alti e bassi in campo, ma anche per le sue storie d'amore. Fautore del binomio calciatore-velina, Bobo ha avuto diverse relazioni importanti e tra queste c'è senza dubbio la storia con Melissa Satta.

L'incontro in Sardegna

Estate 2004. Christian Vieri è in vacanza in Costa Smeralda con l'amico e collega Pancaro. Dopo la fine della storia d'amore con Elisabetta Canalis è single e per caso posa gli occhi su Melissa. Lui è già un campione affermato e veste la maglia dell'Inter. Lei è una giovane modella ancora sconosciuta al grande pubblico. " Un giorno, a forza di guardarmi intorno, i miei occhi si posarono su una ragazza perfetta. Mai vista prima tanta bellezza in una volta sola. Era Melissa ", racconterà anni dopo il bomber. Tra i due scatta subito un bel feeling, ma Melissa è impegnata in un'altra relazione (l'ex tronista Daniele Interrante) e per Bobo è troppo giovane. Lui però le fa una promessa: " Mi prenoto per diventare tuo fidanzato appena avrai compiuto vent'anni". Melissa e Christian tornano a Milano sullo stesso volo privato e per l'occasione si scambiano i numeri di telefono per rimanere in contatto.

Due strade parallele

E' il 2005. Le vite di Melissa e Christian scorrono parallele senza mai rincontrarsi. Entrambi vivono a Milano ma sono concentrati sulle rispettive carriere. Bobo vive un momento di transizione nella sua carriera con il passaggio dall'Inter al Milan, mentre Melissa esordisce in televisione. Prima come valletta di Teo Mammuccari in "Mio fratello è pakistano" poi ottiene maggiore visibilità, salendo sul bancone di Striscia la notizia come velina al fianco di Thais Wiggers ed è ancora impegnata sentimentalmente con Interrante.

La telefonata

Febbraio 2006. La stampa scandalistica parla della rottura tra Melissa Satta e Daniele Interrante e Bobo intravede lo spiraglio giusto per farsi avanti. Lui è a Monaco - dopo l'addio al Milan - ma l'occasione per incontrare Satta se la crea. " La tenevo d'occhio da lontano, proprio come le avevo detto il giorno in cui ci eravamo conosciuti. Quando venni a sapere da qualche rotocalco che Melissa era in rotta con il fidanzato e, guarda un po', aveva da poco compiuto vent'anni, tutto sembrava perfetto: era arrivato il momento di mantenere la promessa", racconterà Bobo nella sua biografia. Melissa e Christian si ritrovano a cena insieme, una serata che segna l'inizio della loro storia.

L'infortunio al ginocchio

25 marzo 2006. Durante la partita Monaco - Paris Saint-Germain Christian subisce un grave infortunio al ginocchio che lo costringe a chiudere in anticipo il suo campionato. Per il bomber è un momento difficilissimo e a causa del problema al ginocchio salta la convocazione in Nazionale per i Mondiali. Accanto a lui, però, c'è Melissa che si dimostra una fidanzata premurosa e presente: " Ho creduto che la mia vita fosse finita. Ero angosciato, depresso, insopportabile. Melissa è sempre stata con me, ho capito che non era una storiella. Melissa è stata una compagna straordinaria, dolce, vera, presente. L’unica in grado di darmi serenità ", racconterà anni dopo Bobo.

La convivenza e il viaggio

Giugno 2006. L'infortunio di Christian segna di fatto l'inizio della convivenza con Melissa. La velina si trasferisce nell'abitazione milanese del bomber per prendersi cura di lui. L'attenzione della stampa è tutta su di loro non solo perché sono la coppia del momento - incarnazione perfetta del binomio calciatore-velina - ma anche per le condizioni del calciatore, che preoccupano i tifosi. Per fuggire dallo stress e dalle attenzioni morbose della stampa scandalistica Melissa e Christian volano all'estero. " Siamo partiti per Turks & Caicos. I paparazzi ci aspettavano in aeroporto. Ha piovuto a dirotto una settimana. Siamo stati chiusi in una villetta a guardare dvd tutto il giorno" , racconterà Melissa su Vanity Fair. Ma il viaggio costa caro a Bobo che, prima di partire, ha firmato un contratto con la Sampdoria che però decide di rescindere il contratto perché il calciatore non si è presentato in ritiro essendo all'estero.

L'amore tra alti e bassi

E' il 2007. Mentre Melissa conquista consensi in campo professionale - conducendo due programmi "TRL On Tour" e "White Party Fashion TV" oltre a ricoprire ancora il ruolo di velina a Striscia - Bobo continua a vivere un momento difficile dovuto alla sua forma fisica. I problemi al ginocchio lo tormentano, limitando le sue prestazioni, e il calciatore cambia maglia più volte passando dall'Atalanta alla Fiorentina nel giro di un anno. Il sentimento tra loro però è forte: " I due anni più brutti della vita di Bobo li ho trascorsi con lui. Ho solo cercato di capire il dolore di un uomo che era sempre stato un campione. E mi sono trovata in una situazione più grande di me. Ma stargli vicino mi è venuto naturale. Bobo ci ha messo tanta volontà, ha tirato fuori una forza d'animo che mi ha profondamente colpito. Abbiamo imparato molto l'uno dall'altra" , dichiarerà anni dopo la velina.

Il trasferimento negli States

Settembre 2008. Christian Vieri è pronto a tornare in campo con la maglia dell'Atalanta, ma è costretto a separarsi momentaneamente da Melissa che è pronta a cogliere al volo un'opportunità importante giusta dall'America. La velina è stata scelta come testimonial per la campagna americana del marchio Wella, ma in ballo c'è anche un provino per diventare uno "angelo" di Victoria's Secret. Satta vola a Los Angeles, dove rimane per alcuni mesi, e partecipa anche ad una puntata di Saturday Night Live sull'NBC. Nel frattempo a Bergamo Bobo vive un'altra stagione deludente e costellata di piccoli infortuni.

La prima crisi

Gennaio 2009. Mentre Melissa è in forte ascesa, Christian vede la sua carriera sgretolarsi a causa degli infortuni e delle scarse prestazioni. La stampa rosa riferisce di una seria crisi tra il bomber dell'Atalanta e Melissa, che nel frattempo ha lasciato il banco di Striscia per approdare a Controcampo come co-conduttrice. I due vivono ancora sotto lo stesso tetto ma conducono vite separate e il settimanale Chi riferisce che " lei sta cercando un nuovo appartamento, mentre lui preferirebbe trascorrere la notte a casa di amici" . Pochi mesi dopo, però, la coppia viene paparazzata a Formentera felice e sorridente, scacciando le voci di crisi. Nell'immediato futuro sembrano esserci grosse novità.

Il trasferimento in Brasile

Novembre 2009. Un nuova avventura attende Bobo Vieri che, insieme a Melissa, vola in Brasile per firmare con il Botafogo. " Penso che andare in Brasile sia una buona idea. Non avrei mai potuto giocare ancora in Italia o in Europa, voglio qualcosa che mi fornisca nuove, e diverse, motivazioni", confessa il bomber alla stampa sportiva italiana. L'accordo prevede uno stipendio da 30mila euro, autista privato e un appartamento vista mare, ma nonostante l'opportunità, qualcosa cambia dopo il viaggio con Melissa in Brasile. Christian non si presenta alle visite mediche, costringendo così la dirigenza carioca a rinunciare al suo ingaggio. Il suo ritorno in Italia segna di fatto il suo ritiro dal mondo del calcio: " Non avevo motivazioni, avevo grande stanchezza mentale. Dovevo andare a giocare al Boavista da un mio amico, ma mi sono allenato un mese e poi ho deciso definitivamente di non continuare con il calcio: da lì è finito tutto ".

L'ultimo anno insieme

E' il 2010. Christian Vieri sta cercando di reinventarsi dopo l'addio al calcio, ma fatica a trovare la sua strada lontano dal terreno di gioco, mentre Melissa è lanciatissima nel mondo dello spettacolo. Oltre a co-condurre "Controcampo" e al fianco di Platinette nel programma "Scandalo al sole" in onda su Sky Italia. In giro si fanno vedere di rado, le loro vite sembrano avere preso strade diverse anche per l'età - lui ha 37 anni e lei 24 anni - e la stampa rosa parla di una crisi profonda e di un presunto tradimento di Christian con Sara Tommasi.

La fine della relazione

Aprile 2011. Melissa si trova a New York per un importante progetto. L'ex velina posa nuda come testimonial italiana per Sports Illustrated e sta realizzando un servizio fotografico esclusivo con Yu Tsai, quando apprende della notizia della fine della sua relazione con Bobo. " Ero a New York. Mi sono svegliata, il telefono brillava di messaggi. Ho pensato a uno scherzo, o a uno dei soliti gossip... Invece leggo su Internet il suo comunicato, parole dette ai giornali, non a me. Sono rimasta basita, in lacrime davanti al computer... Ho mollato tutto e sono tornata a casa nostra, in Italia, per incontrare Bobo, per capire. Ma lui si è limitato a starsene muto sul divano. Non ha saputo darmi una spiegazione. Lui è fatto così. Quando attraversa un momento difficile, si chiude a riccio ", racconterà Melissa. Nel comunicato affidato alla stampa da Christian non ci sono motivazioni ma un chiarimento: " La rottura del fidanzamento con Melissa Satta deriva solo da ragioni personali tra noi due e non, invece, come ipotizzato da alcuni organi di informazione a una presunta relazione con Sara Tommasi con la quale non è intervenuto alcunché ". Tra loro è davvero tutto finito e non c'è alcuna possibilità di ripensamento.

Melissa Satta e Christian Vieri oggi

Dopo la fine della loro relazione Melissa e Christian hanno avuto altre storie importanti prima di arrivare ai giorni nostri.

Oggi l'ex velina è fidanzata con il giovane imprenditore, mentre Bobo Vieri è sposato con l'ex velinadal 2019 e dalla loro unione sono nate due figlie, Stella e Isabel.