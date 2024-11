L'incontro in tv, le nozze lampo, lo scandalo: la storia d'amore tra Claudia Pandolfi e Andrea Pezzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Claudia Pandolfi festeggia oggi cinquant’anni. L’attrice romana ha alle spalle una carriera solida fatta di tv e cinema, ma dal punto di vista privato ha vissuto una vita sentimentale decisamente movimentata con due matrimoni falliti alle spalle e molti flirt chiacchierati. Alla fine degli anni ’90 Claudia Pandolfi finì al centro della cronaca scandalistica per avere divorziato da Massimiliano Virgili un mese dopo le nozze a causa della bruciante passione vissuta con il conduttore Andrea Pezzi.

L'incontro a "Serenate"

È il 1998. Claudia Pandolfi è uno dei volti più popolari del piccolo schermo grazie a ruolo di Alice Solari nella fiction "Un medico in famiglia". A novembre partecipa a una puntata di "Serenate", il programma musicale in onda su Rai2 condotto da Andrea Pezzi. Tra lei e il conduttore scatta un feeling inatteso, ma Claudia è fidanzata con il collega Massimiliano Virgili e nel giro di pochi mesi diventerà sua moglie.

Il matrimonio lampo

Estate 1999. Claudia Pandolfi e Massimiliano Virgili si sposano con rito religioso. L'attrice è raggiante all'altare davanti ad amici e parenti. Nessuno può immaginare che la loro unione durerà solo il tempo del viaggio di nozze. Un mese dopo il "sì", Claudia chiede il divorzio e riesce a ottenere l'annullamento dalla Sacra Rota. " Sull'altare già pensavo ad Andrea, ma soffocavo i miei sentimenti per rispetto della mia famiglia, ero confusa, credevo fosse la solita crisi di panico prematrimoniale...", dichiarerà anni dopo l'attrice.

La fuga con Andrea

Agosto 1999. Sulle riviste di gossip non si parla d'altro che del divorzio a sorpresa di Virgili e Pandolfi. L'attore si sfoga su Oggi: "Non viviamo più insieme da un mese". Intanto escono le prime foto di Claudia e Andrea travolti dalla passione. Il clamore mediatico è così grande che Claudia si rifugia tra le braccia di Andrea e parte per un viaggio per prendere le distanze dai pettegolezzi. Dal luogo dove si è rifugiata, però, scrive una lettera che invierà al Corriere per spiegare le sue ragioni: " È lunedì 30 agosto e sono felice di aver trovato in Andrea una persona con la quale condividere un momento molto particolare della mia vita. Quindici giorni fa gli ho confessato che i miei sentimenti per lui stavano diventando più profondi ".

I paparazzi e i gossip

Gennaio 2000. La relazione tra Claudia e Andrea prosegue ma la pressione è tanta. I paparazzi li seguono costantemente e la coppia è protagonista suo malgrado di copertine e servizi sulle riviste scandalistiche. Per Claudia è un periodo difficile a livello personale, mentre professionalmente il successo prosegue grazie al ritorno nella seconda stagione di "Un medico in famiglia". L'attrice è anche impegnata nelle riprese di altre due miniserie "Come quando fuori piove" e "Piccolo mondo antico". Andrea Pezzi torna invece al timone di "Kitchen" un programma culinario con ospiti vip che gli permette di scrivere anche il suo primo libro.

La crisi e l'allontanamento

L'amore tra Andrea e Claudia vive una crisi nella primavera del 2000. Le riviste di gossip parlano di un allontanamento tra l'attrice e il conduttore. La coppia non conferma né smentisce i rumor ma i rispettivi progetti lavorativi tengono Claudia e Andrea lontani e questo incrina irrimediabilmente la loro relazione. L'attrice e il conduttore trascorrono l'estate separati.

L'addio definitivo

Autunno 2000. Dopo mesi di indiscrezioni arriva la conferma ufficiale che tra Claudia Pandolfi e Andrea Pezzi è finita. L'attrice viene fotografata in teneri atteggiamenti con il musicista Roberto Angelini. Per la stampa rosa si tratta della prova inequivocabile che Claudia e Andrea si sono lasciati e che l’attrice è pronta a cominciare una nuova vita al fianco di Angelini.

Claudia Pandolfi e Andrea Pezzi oggi

L’attrice è attualmente legata al produttore Marco De Angelis, dal quale ha avuto il suo

secondo figlio, Tito. Della vita privata di Andrea Pezzi, invece, non si hanno notizie. Dopo una relazione durata sedici anni, il conduttore si è lasciato dalla compagnae oggi è single.