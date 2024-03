L'influencer, la dj, la tatuatrice: chi sono le ex di Fedez prima di Ferragni

Ha stupito molti la storia in cui Fedez, dall'appartamento in cui si è trasferito dopo la separazione con Chiara Ferragni, ha menzionato una delle sue ex fidanzate, con tanto di mani giunte e cuoricino rosso. Il rapper sembra aver definitivamente tirato una linea sulla vita che ha condotto dal 2016, quando ha conosciuto l'influencer, che sarebbe poi diventata sua moglie. Troppo diversi per stare assieme: questo è stato il commento di molti quando è iniziata a circolare la voce di una loro frequentazione. Finirà presto: dicevano altri, che però sono stati smentiti perché per 8 anni i due hanno portato una relazione che, seppure tra alti e bassi come accade in ogni coppia, ha portato a un matrimonio e a due figli. Ma è certamente un elemento oggettivo la diversità dei due e, probabilmente, l'insofferenza di Fedez sul lungo periodo a uno stile di vita che non gli è congeniale. E guardando indietro si nota anche come le fidanzate precedenti a Ferragni fossero completamente diverse da quella che poi è diventata sua moglie.

La più famosa di tutte è Giulia Valentina, classe 1990, proveniente da una famiglia agiata di Torino che le ha permesso di effettuare studi internazionali tra Milano e Parigi. È diventata famosa grazie alla relazione con Fedez ma nel tempo ha saputo ritagliarsi i suoi spazi, diventando nel 2017 il volto italiano dell'Eurovision. La storia con il rapper è durata tre anni, dal 2013 al 2016, ed è proprio nella casa in cui Fedez si trasferì con lei che lui è oggi è tornato dopo la separazione da Ferragni. Ma Valentina non può essere definita come l'ultima fidanzata prima che il rapper iniziasse la relazione con la donna che poi sarebbe diventata sua moglie, perché tra le due ha avuto un breve flirt con a dj australiana dai capelli blu Dara Kristen Hayes, vero nome di Tigerlily. Classe 1992, è una delle artiste musicali più note del panorama australiano e ha partecipato a numerosi festival internazionali. La loro è stata una storia lampo e per quel poco che è durata ha riempito le copertine dei settimanali patinati italiani.

E allora, chi è la ragazza che ha taggato Fedez nella sua storia di oggi? Lei Silvia Brigatti, nota tatuatrice di Milano classe 1988, che con Fedez ha avuto una relazione durata fino al 2011. Come dice lo stesso rapper nel suo profilo, era lei che lo aiutava nei primi tempi, quando i soldi erano pochi e per la realizzazione dei videoclip si arrangiavano loro due. Silvia era dedita alle riprese mentre Fedez si occupava del montaggio video. Il loro rapporto è sempre rimasto buono, al punto che il rapper tempo fa l'ha definita come la "migliore ex fidanzata". Un rapporto solido, il loro, come dimostra la presenza di Brigatti al matrimonio di Fedez nel 2018 con Ferragni.