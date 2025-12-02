L'infortunio e gli scatti dall'ospedale: Barbara D'Urso a rischio ritiro da Ballando con le Stelle

Nuovo allarme infortunio a Ballando con le Stelle: in una stagione caratterizzata da stop forzati, e nella quale al momento la più sfortunata tra i partecipanti è senza dubbio Francesca Fialdini a causa dei problemi al piede e alle costole, si profila all'orizzonte il rischio defezione per Barbara D'Urso.

La presentatrice aveva lamentato un dolore alla spalla durante l'ultima esibizione al fianco del ballerino Pasquale La Rocca, ma a caldo era sembrato un fastidio di lieve entità. Evidentemente nelle ore successive l'infortunio ha iniziato a creare dei disagi alla concorrente del celebre programma televisivo, spingendola a recarsi in ospedale per effettuare una visita di controllo.

In realtà, come da lei stessa ammesso durante un'intervista concessa a "La volta buona", Barbara D'Urso ha spiegato che sta convivendo coi dolori da qualche tempo: "È una cosa che porto già da quindici giorni, vado avanti con Voltaren e antidolorifici" , racconta la presentatrice. "Abbiamo fatto due prese complicate, abbiamo aggravato la situazione con l’esibizione" , aggiunge, "Pasquale è stato attento, però purtroppo è un infortunio che mi porto avanti da giorni. Stasera sono rimasta lì per terra".

A causa dei dolori, quindi, la concorrente ha deciso di recarsi in ospedale per comprendere l'origine del suo problema fisico, documentando la giornata trascorsa nel reparto di radiologia del Sant'Andrea di Roma: "Ecco qui, oggi così" , ha raccontato ai follower la D’Urso inquadrando il nosocomio romano , "andiamo a capire cos'è successo alla mia spalla" . In altre immagini si nota la sala d'aspetto, la stanza con il lettino per la visita e infine un foglio nel quale si parla di "visita ortopedica di controllo".

Il fatto che non siano arrivati successivamente dettagli circa l'infortunio per tranquillizzare i fan suoi e quelli di Ballando con le Stelle ha contribuito ad alimentare l'ipotesi di una situazione più grave del previsto e del rischio di ritiro dalla gara.

Il precedente della Fialdini preoccupa i telespettatori, che temono di perdere una delle protagoniste assolute del programma, ma per ora non è possibile avere conferme di alcun genere e si può solo attendere una comunicazione ufficiale da parte di Milly Carlucci o della diretta interessata.