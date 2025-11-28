Ballando con le Stelle, polemiche sul "lastra gate". Cosa ha detto Milly Carlucci

A Ballando con le Stelle si parla di "lastra gate", ossia l'accesa polemica scoppiata in seguito all'infortunio di Francesca Fialdini, costretta a ritirarsi temporaneamente dalla gara per via di alcune costole rotte. Non tutti i concorrenti della trasmissione avrebbero ritenuto vera la notizia, tanto che qualcuno non ha mancato di esprimere dei dubbi sulla veridicità dell'accaduto. C'è, infatti, chi ha visto in ciò uno stratagemma per prendersi un periodo di riposo e poi rientrare con il ripescaggio.

Da qui la richiesta di prendere visione delle lastre che avrebbero accertato l'effettiva frattura delle costole.

A parlare è stata la stessa Francesca Fialdini, che durante Ballando Segreto ha rivelato: "Mi hanno chiesto le lastre, io a volte mi sorprendo. Mi hanno detto: 'Fammi vedere le lastre'" . Tale rivelazione ha sorpreso Milly Carlucci. "Abbiamo un personaggio genuino che non si rende conto di avere l'arma in mano... è un killer ingenuo, che fa anche un po' tenerezza ", ha aggiunto la Fialdini, e poi: "Se siete così ossessionati per la coppa vuol dire che state perdendo di vista tutto il resto" . Insomma, Fialdini sarebbe stata oggetto di biasimo. Qualcuno l'avrebbe addirittura ritenuta un'incapace, salvo poi restare stupiti dai suoi miglioramenti. "Hanno cominciato a dire che non può essere vero" . Per la donna si è trattato anche di mancanza di rispetto. "Noi non avevamo bisogno di scomodare la salute... nella testa dei più fantasiosi mi sto facendo un mese di vacanza così poi torno più forte" , ha concluso.

Sibilline le parole Giancarlo De Andreis che ha dichiarato: "Il mandante... è una donna, l'esecutore è un uomo". Chiaramente la questione ha scatenato una vera e propria bufera sui social, con discussioni accese ed ipotesi.

Nel commentare il "lastra gate", Milly Carlucci ha poi spiegato che effettivamente ci sarebbe stato un vivace confronto fra la Fialdini e Fabio Fognini. Sarebbe stato proprio Fognini ad avere dei dubbi sulle condizioni di salute della donna. Martina Colombari e Barbara D'Urso, inizialmente tirate in causa, non avrebbero invece nulla a che fare con la faccenda.

"Francesca Fialdini è veramente infortunata e speriamo che nella puntata di sabato, non questo ma prossimo, possa tornare in pista con il ripescaggio. Fabio è un ragazzo corretto, non voleva mettere in dubbio l'infortunio di Francesca. Sabato sera sceglieremo i finalisti".

Intervenuta a La vita in diretta, la conduttrice ha inoltre precisato: