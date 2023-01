Lisa Marie Presley ricoverata d'urgenza: come sta la figlia di Elvis

Solo pochi giorni fa Lisa Marie Presley, 54 anni, aveva aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globes con sua madre Priscilla, ed ora, secondo quanto riportato dai media americani, e dal sito Tmz, è stata portata d'urgenza in un ospedale della California a causa di un arresto cardiaco. La figlia del leggendario Elvis Presley dopo essersi sentita male nella sua casa a Calabasas, Los Angeles, è stata soccorsa dai sanitari che le hanno praticato un massaggio cardiaco.

Il cuore della donna avrebbe ripreso a battere, sempre secondo Tmz che cita fonti anonime vicine alla famiglia Presley, solo dopo la rianimazione da parte degli operatori sanitari, che le hanno somministrato anche dosi di epinerfrina. Attualmente non si conoscono le sue reali condizioni di salute. ma si troverebbe comunque nel reparto di terapia intensiva.

Un vero fulmine a ciel sereno, visto che solo pochi giorni fa era stata ospite ai Golden Globe insieme alla madre, dove l'attore Austin Butler, che impersona Elvis nell'omonimo film sul re del Rock, è stato premiato come miglior attore in un film drammatico. La Presley è una cantautrice, e madre di tre figli, tra cui Riley Keough, che ha attirato l'attenzione per le sue capacità di recitazione nella serie The Girlfriend Experience del 2016.