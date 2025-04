"Prima chieda scusa...". Così la bufera web ha travolto la Littizzetto

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono trascorsi diversi giorni, eppure è ancora polemica su Luciana Littizzetto, finita al centro della polemica dopo aver rivolto una clamorosa frecciata nei confronti dei soldati italiani.

Nella puntata di Che tempo che fa andata in onda domenica 9 marzo, la comica torinese ha calcato decisamente la mano, uscendose con una battutta per nulla lusinghiera nei confronti dei nostri militari. "Non siamo capaci di fare le guerre, facciamo ca**rissimo a combattere. Da Caporetto alla campagna di Russia, sono più le volte che abbiamo perso ", ha infatti dichiarato, non immaginando di certo il polverone che avrebbe scatenato. Le parole della Littizzetto hanno dato il via a un furiosa polemica che non accenna a diminuire. Il Tenente Pasquale Trabucco ha presentato denuncia al tribunale di Milano, mentre tanti personaggi della politica e del giornalismo si sono schierati contro di lei.

Anche la voce degli utenti social si è fatta sentire, e i commenti negativi non sono mancati neppure nel corso della puntata di domenica 30 marzo, a quasi un mese di distanza dal fatto. Durante la trasmissione di domenica scorsa, la Littizzetto si è seduta come sempre sul tavolo del conduttore Fabio Fazio per il suo solito spettacolo, e ha saggiamente deciso di lasciar perdere i militari. L'argomento scelto, infatti, erano le adozioni. " Caro single, cara single. Devo specificare i generi perché altrimenti Valditara si offende ", ha esordito, non facendo comunque mancare i soliti attacchi al governo. " Scrivo a te, mezza mela e mezzo melo. Re della monoporzione e guerriera di Tinder. Scrivo a te, a cui lo Stato non dedica mai uno schifo di bonus. A te che se al ristorante ti chiedono 'chi aspetta?', ti trovi a rispondere 'nessuno'. A te che sei singolo, che sembra il nome di uno dei sette nani. Però molto più sfigato. Sì, proprio tu, sei stato ritenuto finalmente in grado di crescere un bambino con il tuo amore... "

Insomma, cambio pagina. Eppure non è servito a molto. Mentre la Littizzetto continuava la sua arringa, alcuni telespettatori si sono sfogati sui social, lasciando commenti particolarmente taglienti. " Credo che questa letterina sia stata stabilita a tavolino per sopperire all'ultima grande cazz*** detta. Fa cagar*** il tempismo e non fa onore né alla trasmissione, presentatore, addetti ai lavori, direttore rete, men che meno alla signorina Littizzetto.

"Come comica sei 0"

Chiedi scusa buffona".

Prima chiedapoi forse si chiuderà il capitolo", ha sbottato un utente., ha aggiunto un altro. E, ancora: "