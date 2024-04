Loredana Bertè e la lite con Renato Zero. Aria di pace? "Dipende da lui"

L'ospitata di Loredana Bertè nello studio di Belve ha rivelato molto della vita privata della cantante. Dalla burrascosa relazione con l'ex marito Björn Borg alla confessione sulla castità fino alla lite con Renato Zero, l'artista ha parlato senza freni degli aspetti più privati della sua vita. Ma è soprattutto quest'ultimo argomento ad avere attirato l'attenzione del pubblico. A Francesca Fagnani l'artista ha confessato di sentire molto la mancanza dell'amico e collega e di essere pronta a sotterrare l'ascia di guerra. "Mi manca tanto, come presenza e dipende molto da lui per un riavvicinamento", ha detto Loredana Bertè nello studio di Belve, tendendo virtualmente la mano a Renato Zero.

Perché Zero e Bertè hanno litigato

La rottura tra i due artisti risale al 1996. Zero e Loredana erano amici da oltre vent'anni ma la registrazione di un nuovo album della Bertè pose fine alla loro amicizia. Renato Zero voleva produrre il disco della Bertè ma a causa di alcune divergenze artistiche sui contenuti dei testi, la collaborazione naufragò e la questione finì addirittura in tribunale. Loredana accusò il cantautore di avere rubato i diritti di alcune canzoni che aveva scritto lei negli studi romani di Renato Zero. "A un certo punto, quando non si riusciva più a parlare, siamo stati costretti a urlare. Renato non capisce di rock e l'ho dovuto denunciare perché io non posso lavorare per colpa di Renato ed è una situazione gravissima", raccontò Loredana Bertè anni fa a Forum. Da quel momento le loro strade si sono separate. Nonostante i numerosi tentativi di farli riappacificare, però, tra i due è rimasto il distacco. "Quello che avevamo da dirci ce lo siamo detti in 35 anni di amicizia. Ormai abbiamo preso strade diverse, lei vive la sua vita e io la mia. È giusto così", disse Renato Zero nel 2020 al Mattino.

La mano tesa di Loredana Bertè

Oggi, a distanza di molti anni, Loredana Bertè è tornata a parlare dell'amico e collega Renato Zero. "Nella mia vita c’è stato sempre, quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto", ha confessato a Belve l'artista, ricordando gli anni vissuti al fianco del cantante. Loredana, come detto in trasmissione alla Fagnani, ha teso virtualmente una mano a Renato nel tentativo di rimettere le cose a posto e tornare ai rapporti di un tempo: "Mi manca tanto, come presenza e dipende molto da lui per un riavvicinamento". Come e se il cantautore romano risponderà all'appello della Bertè non è possibile saperlo, ma l'astio di un tempo sembra essere scemato a giudicare dalla dichiarazione rilasciata lo scorso anno da Zero. "Ho notato che da quando non la frequento più come prima, lei è migliorata tantissimo.