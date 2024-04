Bertè, Vento, Tagli e Selen. Tutte le vip che hanno fatto voto di castità (e perché)

Fare voto di castità non è una prerogativa solo di suore, preti e religiosi cattolici. Praticare l'astinenza sessuale sembra essere di gran moda anche tra i personaggi famosi. Da Flavia Vento a Luce Caponegro, in passato conosciuta come Selen, sono tante le vip che hanno scelto la castità. Ma negli ultimi giorni, complici alcune interviste diventate virale sul web, altri volti noti dello spettacolo hanno svelato di non fare sesso da anni e per motivi diversi.

Tra loro c'è Loredana Bertè. Ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve, la cantante ha raccontato di avere avuto una vita sessuale turbolenta e di avere addirittura preso a botte l'ex marito, Björn Borg, per averle proposto un ménage con due prostitute. Così, scherzando, la Bertè ha ammesso: "Sono sempre stata etero e adesso non me ne frega più niente del sesso. Sono casta da qualche anno, circa dieci. Ho dato molto, mi sono data parecchio, ora mi riposo".

Se la scelta della cantante è stata dettata dagli eccessi, ben diversa è stata la decisione di Simona Tagli. La showgirl si è imposta la castità per evitare di perdere l'affidamento della figlia Georgia subito dopo il divorzio dall'ex compagno. Lo ha svelato lei stessa prima di entrare nella casa del Grande Fratello, che ha segnato il suo ritorno in televisione dopo anni di assenza, e lo ha raccontato a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. "Non ho più avuto altri compagni dopo la fine della relazione con il padre di mia figlia", ha rivelato la Tagli, proseguendo: "Sono casta da dieci anni per un voto che avevo fatto alla Madonna di Lourdes per non perdere l'affidamento di mia figlia".

La storia della Tagli non è molto diversa da quella dell'ex pornostar Selen, al secolo Luce Caponegro, che tra pochi giorni sbarcherà in Honduras come concorrente della nuova Isola dei famosi. Subito dopo avere detto addio al mondo dell'hard nel 1999, Luce ha scelto di diventare casta per crescere suo figlio lontano dalle dicerie e come rifiuto verso la sua vita precedente. Oggi è pronta a darsi un'altra possibilità con gli uomini. "Dopo anni di castità, in cui ho fatto unicamente la mamma di mio figlio Gabriele, che considero il dono più grande ricevuto nella vita, mi sento libera di tornare a fare l’amore, anche se può non nascere dal sentimento ma da un’intesa di simpatia e di intelletto", ha confessato mesi fa Luce parlando della sua scelta.

Impossibile non citare, infine, Flavia Vento. Da quanto ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo la soubrette ha raccontato più volte della sua scelta di fede e preghiera, alla quale ha affiancato il voto di castità. "Ero atea e ho abbracciato la fede e sono casta da 10 anni", raccontò anni fa a Pomeriggio 5, spiegando: "È una mia scelta, gli uomini mi hanno deluso. Non mi accontento più di fare solo sesso. Voglio fare l'amore. Per questo ora nella mia vita c'è spazio solo per i miei cani".

Una scelta che Flavia Vento continua a portare avanti tutt'ora.