"Dolore troppo forte". Loredana Bertè deve operarsi e salta il tour: cosa le è successo

Rimandato il tour di Loredana Bertè a causa di un importante intervento chirurgico al quale l'artista deve sottoporsi. A dare la notizia ai fan è stato lo staff della cantautrice, che ha rilasciato un lungo post sui social.

La Bertè, che aveva effettivamente già rinviato alcune tappe del tour, avrebbe dovuto esibirsi a breve (mercoledì 19 aprile) presso il Teatro Brancaccio di Roma, ma le sue condizioni di salute hanno infine costretto l'artista a rimandare. L'intervento chirurgico non può essere procrastinato ulteriormente e deve essere effettuato.

L'annuncio

"È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni ", si legge nel post pubblicato sulla pagina Instagram della cantante. " La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024" .

Lo staff rassicura i fan, affermando che l'artista non si trova in pericolo di vita. L'intervento chirurgico, tuttavia, non poteva essere rimandato. Loredana Bertè, si legge ancora, ha fatto il possibile per mostrarsi al suo pubblico, " ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo" . Questo, ovviamente, a seconda del post operatorio e delle disponibilità della cantante.

Il comunicato si conclude precisando che al più presto verranno annunciate le nuove date, mentre i biglietti già acquistati saranno validi per i prossimi concerti. C'è comunque la possibilità di ottenere un rimborso. Non si tratta, purtroppo, della prima volta in cui la Bertè si vede costretta ad annullare alcuni dei suoi spettacoli. Un problema di salute le fece saltare una data del "Figlia di... Summer Tour" nel 2021, mentre a settembre 2022 venne posticipato un concerto di Lanciano. La cantante aveva poi confessato di avere avuto delle difficoltà fisiche dopo il 2020.

La reazione dei fan