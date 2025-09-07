Loretta Goggi si racconta: "Ecco perché decisi di posare per Playboy"

Oggi Loretta Goggi è considerata una delle icone indiscusse dello spettacolo italiano. Attrice, cantante, imitatrice e conduttrice, ha conquistato il pubblico con talento, versatilità e una carriera che attraversa oltre cinque decenni di televisione. Eppure, non è sempre stato così.

In un'intervista al Corriere della Sera, la Goggi rivela i retroscena di una scelta che all’epoca fece scalpore: posare per Playboy. Non un nudo integrale, ma un servizio audace e sensuale, pensato per rompere gli stereotipi che la volevano solo “ la ragazza della porta accanto ”.

“Volevo essere quella del piano di sopra”: la decisione choc di posare per Playboy

“ Ero stanca di essere la vicina di casa. Mi sono detta: voglio essere quella del piano di sopra, come Marilyn Monroe in Quando la moglie è in vacanza ” spiega. Negli anni '70, quando il concetto di "showgirl" era legato alla sensualità prorompente, la Goggi veniva spesso esclusa dai ruoli principali per via di un'immagine considerata troppo "acqua e sapone". Alta 1,69 ma senza forme prorompenti, fin da giovanissima le venivano assegnati ruoli tristi: l’orfanella, la malata, persino la defunta Beatrice in una rappresentazione del Dante con Giorgio Albertazzi.

Il servizio fotografico su Playboy, tra chiffon trasparente e mini-slip, fu un atto di ribellione. “ Non ho mai fatto nudo integrale, perché quello era troppo. Ma era una sfida con me stessa e con chi pensava che non avessi sex appeal ”.

La falsa rivalità con Raffaella Carrà

Molti media tentarono di costruire una rivalità tra Loretta Goggi e Raffaella Carrà, immaginando duelli a colpi di sensualità e popolarità. Ma la Goggi chiarisce: “ Quella rivalità era solo sui giornali. Raffaella era l’energia, il ballo, l’ombelico. Io portavo un altro tipo di showgirl. Non che fossi una cozza, eh, ma il fisico non era il mio punto di forza ”.

L’addio a Tale e Quale Show

Dopo dieci anni come amata giudice di Tale e Quale Show, Loretta ha deciso di lasciare il programma condotto da Carlo Conti. La motivazione? “ Negli ultimi anni ero in imbarazzo. Il mio ruolo era diventato stucchevole, non era più il mio posto. Mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa ”. Un addio vissuto con lucidità e dignità, come tutte le sue scelte artistiche.

Lo scontro con Mike Bongiorno a Miss Italia

Uno dei momenti più discussi della carriera di Loretta Goggi resta il conflitto con Mike Bongiorno durante Miss Italia 2007, quando abbandonò il palco in diretta. A distanza di anni, conferma: “ Non mi sono mai pentita. Avevo firmato un contratto per condurre insieme, ma fui lasciata ad aspettare 20 minuti dietro le quinte. Mi sono sentita offesa come donna e come professionista ”.

Un episodio che segnò un punto di svolta nella percezione pubblica dell’artista, da sempre simbolo di garbo, ma anche di fermezza e rispetto per sé stessa.

Loretta Goggi oggi

Nell’intervista la Goggi riflette anche sulla TV di oggi, criticando la centralità del “personaggio comune” nei format contemporanei. “ Un tempo un artista doveva salire sul palco e farti pensare: 'Ammazza quanto è bravo'. Ora invece si prende la gente comune per metterla al centro, e l’artista passa in secondo piano ”. E su Stefano De Martino, spesso definito “l’erede di Pippo Baudo”? “ Mi sembra un po’ prematuro. Pippo era tanta roba ”.

Loretta Goggi tra talento e rivoluzione personale

Posare per Playboy, affrontare Mike Bongiorno, lasciare un programma di successo per coerenza… Loretta Goggi non ha mai avuto paura di reinventarsi, di sfidare i cliché e di farsi rispettare in un mondo che spesso ha

cercato di incasellarla. Con eleganza, ironia e una dose di coraggio che le ha sempre permesso di restare, oggi più che mai è una figura di riferimento per le nuove generazioni di artisti.