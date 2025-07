Lucio Dalla, venduta la villa alle isole Tremiti. Il prezzo della casa dove il cantante registrò "Luna Matana"

Il sogno dei fan di Lucio Dalla di poter visitare la sua casa-museo in Puglia è svanito. La villa di San Domino appartenuta al cantante è stata venduta a un privato per una cifra importante. L'immobile, una lussuosa villa che si trova nell'isola più grande delle Tremiti e si affaccia sulla scogliera di Cala Matano, era uno dei luoghi cari all'artista, perché qui Lucio si rifugiava per scrivere e comporre musica. All'interno della casa, infatti, Dalla aveva fatto realizzare uno studio di registrazione - chiamato Casadilucio - dove registrò l'album "Luna Matana" e compose brani diventati poi successi intramontabili come "4 marzo 1943" e "Piazza Grande".

La villa alle isole Tremiti

La compravendita esclusiva è stata trattata da Toscano Spa e Guidobaldi Luxury Properties ma nessuno, almeno fino al termine delle trattative private, aveva riconosciuto nell'immobile - soprannominato sul sito dell'agenzia "La casa in riva al mare" - la casa di Lucio Dalla. Il nuovo proprietario, si vocifera un imprenditore italiano la cui identità è rimasta segreta, si è aggiudicato l'immobile per 1,3 milioni di euro. A fare lievitare il valore dell'abitazione, che si sviluppa su quattro livelli, non è stata sola la sua "storia" ma l'ampiezza - 300 metri quadrati più 1600 metri quadrati di parco e zona verde - e gli spettacolari affacci sull'azzurro mare delle isole Tremiti. La vendita rappresenta uno smacco per i pugliesi e i tanti fan del cantautore romano che speravano che l'abitazione potesse diventare un museo dedicato a Dalla e alla sua straordinaria eredità artistica.

L'appartamento a San Nicola

Per l'artista, scomparso il 1 marzo 2012, la Puglia è stata una seconda casa, il luogo dove da ragazzo trascorreva le sue vacanze in famiglia e dove ha deciso di investire. Dopo la sua morte la villa alle Tremiti era stata trasformata in un Bed & Breakfast dagli eredi, mentre una seconda abitazione - a San Nicola con vista sul promontorio - era rimasta disabitata fino alla scorsa estate. L'appartamento, dove Dalla trascorreva alcuni periodi dell'anno in relax, è stato venduto lo scorso anno per 350mila euro e ad acquistarlo fu un imprenditore di Bergamo, fa di Lucio Dalla.

Pezzi di un patrimonio ampio che ha iniziato a sgretolarsi nel 2014, quando gli eredi misero all'asta alcuni immobili di proprietà del cantaurore . Nel 2017, invece, toccò al suo yacht "Brilla & Billy", l'imbarcazione dove l'artista aveva composto i brani "Tosca Amore Disperato" e "Angoli nel cielo", finire all'asta.