"A lui devo tutto". Il commosso ricordo di Gerry Scotti per Costanzo

Tra i tanti ricordi di chi l'ha conosciuto e ha lavorato con Maurizio Costanzo c'è stato anche quello significativo e toccante di Gerry Scotti. Il popolare e stimatissimo volto della tv ha raccontato di essere diventato il conduttore che è riuscendo a instaurare un solido rapporto con il pubblico proprio grazie a Costanzo. " Maurizio Costanzo mi ha insegnato tante cose - ha affermato a Repubblica - conosceva la televisione come poche persone al mondo. Gli devo molto, mi diede consigli preziosi. È stato fondamentale" .

La curiosità nella vita

Per fare bene il proprio mestiere, nella vita come nel lavoro, il primo insegnamento che Costanzo diede a Gerry Scotti fu quello di non accontentarsi mai e mettere la curiosità al primo posto: dal giornalismo agli artisti, era sempre un vulcano di idee. " È vero che era goloso di pasticcini ma anche di tutto il resto, era goloso di vita, e coltivava la curiosità: voleva sapere tutto quello che succedeva intorno a lui". Il loro incontro avvenne a Mediaset ma prima ancora Gerry Scotti lo ammirava già guardandolo in tv come il resto degli italiani: il conduttore era solito anche ascoltarlo alla radio e seguire tutte le puntate dello storico "Maurizio Costanzo show".

Il "ruolo" del mediano nella tv

Il calcio, tra i due, divenne una metafora importante sul lavoro: " Tutti si vergognano del ruolo di mediano, ma in una squadra è un ruolo fondamentale e tu devi essere il nostro mediano", gli disse Costanzo, consigliandogli di dedicarsi al preserale per molto tempo, almeno fino a quando gli italiani non avrebbero associato il volto di Gerry Scotti a quella determinata fascia oraria. Grazie anche a quel consiglio, il popolare conduttore si è saputo far amare da milioni di persone. " Devo a lui la mia collocazione. E negli anni ho capito quanto è stato importante per costruire il rapporto col pubblico ", ha sottolineato a Repubblica. Affabile e alla mano, Maurizio Costanzo " incuteva timore, aveva il suo carattere" ma diceva sempre le cose in faccia e aveva le idee chiare.

Nel corso degli anni sono state molto numerose le ospitate a "Buona domenica" e al "Maurizio Costanzo show": un aneddoto che in pochi conoscono era il regalo che spesso Costanzo faceva a Scotti, una piccola tartaruga portafortuna. Il copione non era mai scritto, si andava a braccio. "' Che devo dirti Gerry, quando c’è un argomento che ti interessa, intervieni'. Era formidabile, con tutti quegli ospiti ". Uno dei ricordi più commoventi e intensi che li ha visti interagire a stretto contatto senza la presenza di altri ospiti è stato durante una puntata del "Cubo" per un'intervista che Scotti ricorda come " una delle esperienze più belle, un incontro intimo. Dentro quello studio, quadrato come una scatola, circondato dalle foto, ho provato un’emozione fortissima. Avevo già 60 anni e mi sono reso conto di essere diventato qualcuno con quell’intervista. È stato come se mi avesse dato un diploma. Gli sono riconoscente" .