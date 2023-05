Selena Gomez e il racconto della sua malattia: cause, sintomi e cure del Lupus

Selena Gomez non ha mai fatto mistero della sua malattia. Nel 2015 l’amata cantante e attrice rivelò di avere il Lupus eritematoso sistemico (LES) e di essersi sottoposta a un trapianto di rene a causa delle complicanze. Una battaglia che la spinse a prendersi una pausa dagli impegni lavorativi, sostenuta dall’affetto dai milioni di seguaci. Ora l’ex star delle serie Disney ha deciso di parlare della sua convivenza con la patologia in una puntata della docu-serie “Dear…” su AppleTV+. Un impegno portato avanti per aiutare gli altri, come testimoniato dai tanti racconti pubblicati sui social a proposito dei disturbi correlati alla malattia, a partire dal disturbo bipolare.

La convivenza con il Lupus eritematoso sistemico (LES)

Il Lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia del connettivo caratterizzata da manifestazioni eritematose cutanee e mucose, sensibilità alla luce del sole e coinvolgimento sistemico di quasi tutti gli organi e apparati come il rene, le articolazioni, il sistema nervoso centrale, le sierose e il sistema emopoietico, dovute a deposito di immunocomplessi e complemento. Come evidenziato dagli esperti Humanitas, si tratta di una patologia che colpisce più frequentemente le donne, in particolare tra i 15 e i 40 anni. Esistono diverse forme di Lupus – indotto da farmaci, neonatale e cutaneo – e possono verificarsi anche casi di familiarità, anche se nella maggioranza dei casi si tratta di una malattia sporadica.

Le cause

Le cause del Lupus eritematoso sistemico non sono ancora note. Secondo gli esperti, alla base potrebbe esserci un'alterata clearance delle cellule apoptotiche con conseguente reazione autoimmune nei confronti del DNA e di altri antigeni intracellulari. Inoltre, nella patogenesi è coinvolta anche l’esposizione di antigeni intracellulari da parte dei cheratinociti danneggiati dai raggi ultravioletti.

I sintomi

Sono diversi i sintomi del Lupus eritematoso sistemico e spesso cambiano nel tempo, tanto da rendere difficile diagnosticare la malattia. Si va dai sintomi sistemici come febbre e stanchezza ai segni cutanei e mucosi (rash a farfalla al volto, lesioni eritematose nelle zone esposte al sole, alopecia areata e perdita diffusa di capelli, lesioni rosso-violacee del palato duro e nasali, vasculite cutanea). Da segnalare, inoltre, il coinvolgimento renale, il coinvolgimento articolare, il coinvolgimento del sistema emopoietico e il coinvolgimento del sistema nervoso centrale.

Le cure

Studi in corso su numerosi farmaci biologici per il trattamento della malattia che ha colpito Selena Gomez, a partire dall’anticorpo monoclonale Belimumab diretto contro la molecola BAFF (fattore di sopravvivenza dei linfociti B responsabili della produzione di anticorpi, sottolinea Humanitas). Non mancano però le armi per trattare il Lupus eritematoso sistemico, a partire dai farmaci corticosteroidi e dagli anti-malarici, questi ultimi indicati per controllare le manifestazioni cutanee e articolari. Agli anti-malarici, inoltre, è possibile associare gli immunosoppressori.