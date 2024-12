Lutto per Antonella Mosetti, morto il padre: "È difficile accettare tutto questo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo dello spettacolo si stringe accanto ad Antonella Mosetti che nelle scorse ore stata colpita da un grave lutto. Il padre della showgirl è morto al termine di una lunga malattia e la figlia ne ha dato notizia attraverso i social network: " Quanto è difficile dover accettare tutto questo, un dolore terribile e devastante ".

Gli ictus e la demenza senile

L'uomo era ricoverato da tempo in una clinica di Roma. Mesi fa Antonella Mosetti aveva fatto sapere che il padre era stato colpito da tre ictus nel corso degli anni e che questi lo avevano portato a sviluppare la demenza senile e altre complicazioni. " Solo con tanto amore e la continua presenza si può alleviare il dolore e l’incapacità di capire cosa ti stia succedendo ", aveva scritto su Instagram la showgirl, parlando del padre e della sua malattia vissuta in modo doloroso da tutta la famiglia.

Il dolore della famiglia

Sui social network Antonella Mosetti si è mostrata spesso al capezzale del padre, aggiornando i suoi follower sulle sue condizioni di salute con foto e video, che raccontavano della dedizione di una figlia nei confronti del padre. " Sei la prima voce che ho ascoltato, sei il primo uomo che ho guardato e sei e sarai per sempre, l'amore vero della mia vita. Nessuno mai mi amerà come fai tu ", aveva scritto sul web pochi giorni fa prima che le condizioni del padre peggiorassero repentinamente.

L'annuncio della morte

Nelle scorse ore la showgirl ha comunicato il decesso del papà con una nota pubblicata nelle sue storie Instagram, ringraziando prima di tutto i suoi fan per l'affetto dimostratole: " Grazie a tutti per l'affetto e l'amore che ci avete dato in questi mesi. Mio papà è volato in cielo. Domani ci saranno i funerali. Grazie vi voglio bene" . Poi ha condiviso una foto dell'uomo nel feed del suo profilo, salutando per l'ultima volta il padre. Il post ha ricevuto migliaia di commenti e i fan si sono stretti a lei in questo momento di grande dolore.

Toccante l'ultimo video dei suoi genitori, uniti e abbracciati nonostante la malattia, pubblicato da Antonella Mosetti sul web lo scorso 29 ottobre. Un’immagine d'amore che oggi rimane tra i ricordi indelebili della famiglia.