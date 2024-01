"Grazie per avermi dato la vita". Il dolore della top model Gisele Bundchen: morta la madre Vânia

Si è spenta a 75 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore Vania Nonnenmacher, madre della ex super modella Gisele Bundchen. A darne notizia l’ospedale Moinhos de Vento di Porto Alegre dove la donna era stata ricoverata d'urgenza venerdì scorso, ed era poi morta domenica 28 gennaio. Sul fatto che fosse malata era stata proprio Gisele a dare alcuni indizi quando lo scorso settembre aveva postato sulla sua pagina Instagram un raro scatto delle sue cinque sorelle e dei suoi genitori in Brasile. "S empre nel mio cuore e nelle mie preghiere " era stato il suo commento riferito alla mamma.

Legame fortissimo

Di origini tedesche ma di nazionalità brasiliana, Vania era era un'ex impiegata di banca che aveva sposato un professore universitario. Fu proprio lei ad avere l'intuito di lanciare la figlia nel mondo della moda, iscrivendola insieme ad altre due delle cinque sorelle ad un corso di portamento per partecipare al ballo delle debuttanti. Gisele aveva 14 anni.

Alla fine del corso, venne notata da un agente e, sempre spinta dalla mamma a cui era legatissima, decise di partecipare al concorso Elite model look, diventando in poco tempo una delle top model più famose al mondo. Insieme alla madre aveva anche posato sulla copertina di Vogue Brazil, nel 2018. Nel 2022 Gisele le aveva regalato una gallery su Instagram con una dedica speciale: " Sarò sempre grata per tutto quello che hai fatto e continui a fare per noi. Grazie per averci sempre amato, ispirato e fornito degli insegnamenti. Grazie per avermi dato la vita! Ti voglio tanto bene ".

La separazione dal marito

La modella non ha mai fatto mistero di quanto l'esempio di sua madre sia stato influente nella sua vita anche di genitore e la sua decisione di lasciare la carriera quando si trovava all'apice, per dedicarsi ai due figli Vivian e Benjamin avuti dal quarterback dei New England Patriots Tom Brady con il quale è stata sposata per 13 anni, ne è un'esempio lampante.

Lo scorso anno nel farle gli auguri per la festa della mamma aveva scritto per lei: " Mando tutto il mio amore, specialmente a mia madre, la mia donna meraviglia, una guerriera che ha cresciuto sei figlie con tanto amore e cura. Ti amo, mamma ".

Durissimo lasciarla andare

Nel mostrare il suo dolore, Gisele ha pubblicato sui suoi Social alcune foto con una dedica: " Il miglior modello di amore, forza, compassione, coraggio e grazia. Fa male sapere che non potrò più abbracciarti, ma so che sarai sempre a vegliare su di noi. Sei stata un angelo sulla terra, aiutando sempre chiunque ti circondasse. Sono molto grata di essere tua figlia e di aver imparato da te. Conserverò sempre con affetto i bellissimi ricordi che abbiamo condiviso e vivrò per i valori che mi hai insegnato ".