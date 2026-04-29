Måneskin, la notte che riaccende “le voci”: reunion a sorpresa a Roma e ritorno sempre più vicino

Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi, i Måneskin sono tornati a farsi vedere tutti insieme. Nessun annuncio ufficiale, ma una cena nella loro città è bastata per riaccendere l’entusiasmo dei fan. La sera del 27 aprile, infatti, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si sono ritrovati a Roma, sorprendendo tutti. L’occasione ufficiale era il compleanno di Victoria, che il 28 aprile ha compiuto 26 anni. Ma quella che doveva essere una semplice rimpatriata tra amici si è trasformata rapidamente in qualcosa di molto più chiacchierato.

Una cena che riaccende l’idea della reunion

Il gruppo si è riunito attorno a un tavolo del ristorante Il Tulipano Nero, e tanto è bastato per scatenare il tam tam sui social. Da tempo i quattro non apparivano insieme, impegnati ognuno nei rispettivi progetti solisti, e proprio per questo l’incontro ha fatto rumore. Damiano è arrivato direttamente dalla Sicilia, accompagnato dalla compagna Dove Cameron, mentre gli altri membri della band si sono stretti attorno alla bassista. Tra brindisi, sorrisi e complicità, la scena ha riportato alla mente i momenti d’oro del gruppo.

Selfie, fan e atmosfera elettrica

All’uscita dal locale, l’atmosfera era tutt’altro che discreta. I fan, sempre attenti a ogni movimento della band, hanno intercettato i quattro insieme, documentando tutto con video e foto. Si vedono Damiano ed Ethan fermarsi per qualche selfie, mentre le voci del gruppo si sovrappongono in sottofondo. Un clima leggero, spontaneo, ma che ha subito fatto nascere una domanda: semplice serata tra amici o primi segnali di un ritorno della band? Nel frattempo, sui social, Victoria ha condiviso momenti più intimi della festa, tra cui una dolce dedica della fidanzata Luna Passos: "Auguri amore mio".

Carriere separate ma il legame mai spezzato

Dopo la pausa annunciata nell’estate 2024, i membri dei Måneskin hanno intrapreso strade diverse, senza però sciogliere ufficialmente la band. Victoria si è affermata come DJ nei club internazionali, Thomas ha continuato a crescere musicalmente cercando collaborazioni di alto livello, mentre Ethan ha mantenuto un profilo più riservato. Damiano, invece, ha portato avanti la sua carriera solista tra nuovi brani e tournée, senza nascondere l’entusiasmo per il futuro. Di recente ha dichiarato: "Sarà un anno bellissimo". Una frase che oggi, alla luce di questa reunion romana, assume un significato diverso.

Dopo la cena, la festa a Trastevere

La serata non si è fermata al ristorante. Il gruppo, insieme ad amici e collaboratori, si è spostato nel quartiere di Trastevere, dove i festeggiamenti sono proseguiti fino a mezzanotte. Tra musica, abbracci e momenti di leggerezza, Victoria si è lasciata andare anche a una performance improvvisata di capoeira in strada, mentre Damiano e Dove si sono mostrati particolarmente affiatati. Un clima di festa che ha ricordato da vicino quello dei tempi migliori.

L’ipotesi ritorno

Dietro quella che potrebbe sembrare solo una festa tra amici, c’è chi intravede qualcosa di più. Negli ambienti musicali si parla già di possibili “grandi manovre”, con l’idea di un ritorno sulle scene che potrebbe concretizzarsi presto. E c’è anche chi ipotizza un clamoroso rientro sul palco del Festival di Sanremo, dove la band ha iniziato la sua ascesa fino alla vittoria all’Eurovision Song Contest 2021. Il manager storico Fabrizio Ferraguzzo potrebbe già essere al lavoro dietro le quinte, mentre il nuovo corso del festival, legato anche a Stefano De Martino, lascia spazio a scenari interessanti.

Prima le nozze o la reunion?

Nel frattempo, resta un’altra certezza, Damiano e Dove Cameron sono sempre più vicini al matrimonio . Una notizia che si intreccia con il futuro della band e alimenta ulteriormente la curiosità.

La domanda ora è inevitabile: arriveranno prima le nozze del frontman o il ritorno ufficiale dei Måneskin? Per ora nessuna conferma, ma una cosa è certa, rivederli insieme, anche solo, è bastato per riaccendere l’attesa. E forse non è stato



