I Maneskin pronti alla reunion: tutto quello che sappiamo

A meno di un anno dalla pausa annunciata, i Maneskin sembrano pronti a tornare insieme. E a confermarlo, con parole piuttosto chiare, è proprio Damiano David, frontman della band: " Una riunione? Solo a una condizione: dobbiamo essere tutti ben riposati. E fare qualcosa che sentiamo davvero dentro, che non sembri un lavoro ", ha dichiarato alla rivista britannica New Musical Express.

Il segnale del frontman

Il 26enne cantante romano rompe così il silenzio e mette sul tavolo l’ipotesi concreta di una reunion. Un ritorno che, secondo fonti vicine al gruppo, non sarebbe del tutto scontato: pare infatti che Victoria, Thomas e Ethan non abbiano accolto con entusiasmo la svolta pop del cantante solista. Ma nonostante qualche tensione, la voglia di rimettere insieme il progetto sembra esserci.

I numeri da solista

Il disco di debutto solista di Damiano, Funny Little Fears, pubblicato il 16 maggio, non ha ottenuto i risultati sperati. Negli Stati Uniti non è riuscito a entrare nella Billboard 200, mentre nel Regno Unito ha debuttato soltanto alla posizione 68 della Official Albums Chart. Numeri lontani da quelli raggiunti dai Maneskin con Rush! nel 2023, che alla prima settimana aveva toccato il 18° posto in USA e il 5° nel Regno Unito.

Anche in streaming la differenza si nota: Funny Little Fears ha totalizzato 341 milioni di ascolti globali su Spotify in due mesi, ma ben 223 milioni provengono dai singoli già pubblicati in anticipo. Le restanti tracce hanno raccolto numeri modesti. Intanto Damiano prosegue con gli show nei festival estivi, in attesa del tour europeo che partirà l’11 settembre da Varsavia, con tappe sold out anche a Milano e Roma.

I progetti (silenziosi) degli altri

Mentre Damiano si espone, gli altri membri del gruppo restano più defilati. Victoria De Angelis ha lanciato un progetto techno indipendente, con i singoli Daddy e Ratata, ma ha scelto di parlare solo con la stampa internazionale. Su Instagram ha oltre 3,9 milioni di follower, mentre su Spotify si ferma a 488 mila ascoltatori mensili.

Silenzio quasi assoluto invece per Thomas Raggi e Ethan Torchio. Il chitarrista, dopo qualche collaborazione di rilievo con Tom Morello e Patti Smith, non si è più fatto vedere pubblicamente. Il batterista ha firmato la colonna sonora di un film indipendente. Ogni pensiero vola, presentato lo scorso anno alla Festa del Cinema di Roma, ma da allora è rimasto lontano dai riflettori.

Tutti pronti al ritorno?

Le parole di Damiano potrebbero dunque rappresentare il primo passo verso la ricomposizione del gruppo.

Al momento, nessuno degli altri tre ha commentato ufficialmente, ma nell’ambiente musicale il clima sembraa una reunion. Magari non con lo spirito “divino” dei Blues Brothers, ma con la consapevolezza di chi ha ancora qualcosa da dire