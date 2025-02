Madame stona durante il live, piovono critiche. Lei: "Fan*** le cazzate"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è tra i ventinove Big in gara al festival di Sanremo ma Madame sta comunque facendo parlare di sé nella settimana sanremese. Un video diventato virale sui social network, che la immortala durante uno dei suoi ultimi concerti, l'ha fatta finire al centro delle critiche da parte di alcuni fan, che hanno giudicato mediocre la sua performance dal vivo. Colpita dai giudizi impietosi la cantante ha deciso di fare chiarezza, condividendo su Instagram una chat privata con uno dei tecnici del suono.

Le critiche sui social

Nelle scorse ore Madame ha condiviso nelle storie del suo account Instagram il video girato da un fan durante uno dei suoi concerti. Un breve filmato nel quale l'artista interpreta uno dei suoi brani più celebri, "Voce", con diverse sbavature nell'intonazione. " Problema tecnico o grave carenza ", si è domandato il fan condividendo il video e scrivendo un durissimo commento sull'accaduto: " Houston abbiamo un problema e non è l'autotune. Premetto che sono un fan di Madame, non ce l'ho con l'artista in sé ma con il sistema, che rende "geni" o "bravissimi" persone normali con un talento dubbio, nella media. I media fanno il resto: "Disco più streammato dell'anno, nove dischi di platino". Poi però salgono sul palco e qualcosa di quei 9 dischi di platino non torna, sempre che i nove dischi siano veri" . Un'accusa mirata e decisa che non ha lasciato indifferente l'artista.

La replica di Madame

La cantante ha deciso di replicare alle critiche del fan, condividendo il suo post e poi pubblicando la chat privata con il tecnico del suono. Una serie di messaggi nei quali l'uomo ha ammesso la sua responsabilità: "Scusami per "Voce" ma è crashato proprio lì, tempo di riavviarlo ma la prima strofa era sbagliata. Mea culpa. Non avevamo il backup come in tour". La risposta di Madame è stata breve: "Non ti preoccupare, se è crashato amen ". Poi, però, l'artista si è sfogata con un ultimo messaggio social rivolto a tutti coloro che l'hanno criticata senza sapere: " Fanculo le cazzate. Viva l'autotune, viva Madame.

Notte amici, che domani si lavora". Di certo per la cantante non è un periodo facile. La scorsa settimana era stata vittima di un furto e sui social aveva fatto un appello per ritrovare la sua auto offrendo una cena come ricompensa.