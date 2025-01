Rubata l'auto a Madame. L'appello sui social: "Una cena per chi la ritrova"

Ascolta ora 00:00 00:00

Disavventura a Milano per Madame, che ha subito il furto dell'auto di sua proprietà. La cantante originaria di Creazzo, comune della provincia di Vicenza, ha deciso di chiedere aiuto ai followers tramite i suoi profili social, diffondendo i dettagli della vettura nella speranza che qualcuno possa contribuire a ritrovarla.

"Ciao amici, mi è stata rubata l'auto a Milano" , esordisce l'artista vicentina, che riporta importanti informazioni per poterla individuare. Si tratta di una "Golf grigia scura targa FY188DK" . L'idea di utilizzare i social ovviamente ha l'obiettivo di diffondere il più possibile l'appello, anche grazie al passaparola tra i fan della cantante.

"Se per caso qualcubno dovesse trovarla" , prosegue nella Storia Madame, "per cortesia non esitate a contattarmi via dm" . La cantante promette quindi di sdebitarsi con chiunque riuscirà ad aiutarla a ritrovare l'amata Golf grigia. "Ovviamente offro cena in cambio" , annuncia infatti, "non vi lascio mani in mano pargoli".

Il rischio, come spesso accade in situazioni del genere, è che gli avvistamenti inizino a moltiplicarsi e che la maggior parte di essi sia privo di fondamento, ed è per questo motivo che l'artista chiede ai suoi followers di contattarla solo nel caso in cui la vettura individuata corrisponda alle caratteristiche da lei indicate all'inizio della Storia. "Raga, niente ca**ate o finti avvistamenti" , raccomanda Madame, "perché è di cattivo gusto".

Tra coloro i quali si sono messi immediatamente a disposizione e quelli che hanno ironizzato sull'episodio, tuttavia, c'è anche qualcuno che non l'ha presa bene, ritenendo poco generosa la ricompensa promessa dalla cantante. "Una cena per una macchina da qualche decina di migliaia di euro, che generosità" , affonda un utente.

Non si tratta, comunque, di un episodio isolato.

"Dal ladro mi aspetto un messaggio d'amore, come minino"

Poco più di un anno fa era capitato lo stesso anche alla colleganel mese di novembre del 2023: allora l'auto di sua proprietà fu ritrovata nel quartiere popolare di Baggio. L'artista commentò la notizia sui suoi profili social con grande ironia:, scrisse infatti in un post.