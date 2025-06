L'ultima frecciatina di Chiara Ferragni a Fedez: ecco cos'ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

La serie televisiva Ferragnez, andata in onda diversi anni fa su Netflix e su altre piattaforme streaming, sembra continuare nella vita reale. Con una sola e sostanziale differenza: la quotidianità perfetta di una coppia milanese è stata sostituita con un eterno scambio di frecciatine a distanza. I protagonisti, però, sono sempre gli stessi: da una parte Chiara Ferragni e dall’altra il suo ex marito Fedez.

È passato ormai un anno e mezzo da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficialmente chiuso il loro matrimonio e nelle ultime settimane si pensava ad una tregua tra i due. La recente scomparsa della nonna del rapper milanese aveva messo tutto in stand by: l’influencer aveva messo “mi piace” a un post dedicato alla nonna. Un bel gesto visto come una sorta di ravvicinamento pacifico tra le due personalità pubbliche. A smontare questa narrazione, come spesso accade, ci hanno pensato ancora una volta i social.

Nel suo ultimo video pubblicato su TikTok, l’influencer ha cantato “Manchild” di Sabrina Carpenter, un brano che parla di uomini adulti che si comportano come bambini viziati. La precisazione, arrivata a stretto giro, è servita a ben poco: “È un concetto generale, non dedicato a nessuno in particolare nella mia vita”. Ma stupire ancora una volta è una risposta dell’influencer digitale. Una frecciatina nata da un diverbio con un follower presente nei commenti del video.

Un follower, incuriosito, le ha chiesto: “Ma tu e Fedez. La risposta di Chiara Ferragni non ha lasciato spazio a dubbi: “Mai e poi mai”. L’ennesima frecciatina che, oltre a colpire lo stesso Fedez, toglie qualsiasi speranza ai fan dell’ex coppia più nota d’Italia.