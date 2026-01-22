"Mai parte della mia famiglia, mi ha rubato milioni", Icardi attacca Wanda Nara

È un Mauro Icardi furioso, quello che nelle scorse ore ha risposto duramente alle parole scritte da Wanda Nara sui suoi profili social e poi pronunciate nel corso di un'intervista, mostrando chiaramente come le ruggini tra i due siano pressoché impossibili da superare.

L'ex moglie del calciatore, abbracciando l'oramai noto trend nostalgico relativo al 2016, aveva fatto un tuffo nel passato fino a un momento della sua vita nel quale era ancora sposata con lui: "Saremo sempre una famiglia" , aveva scritto la showgirl, condividendo il pensiero coi suoi follower e lasciando intravedere una possibilità di riconciliazione all'orizzonte.

Eventualità che pareva essersi rafforzata dopo le parole da lei pronunciate durante un'intervista televisiva. "Quando possiamo cerchiamo sempre di parlare. Gli dico quello che penso. Sento che col tempo succederà quello che è successo con Maxi" , ha spiegato Wanda Nara, alludendo al fatto che per il bene della famiglia le frizioni esistenti tra di loro sarebbero state un giorno superate come accaduto già con il suo primo marito.

Il problema è che a seppellire l'ascia di guerra bisognerebbe essere in due, e Mauro Icardi non sembra proprio intenzionato a fare la sua parte. L'ex Inter ha innanzitutto negato, come era parso interpretando le frasi di Wanda Nara, che vi sia una riconciliazione in atto: "Le dichiarazioni di questa donna sono false" , ha ribadito sui social il calciatore argentino, "è sorprendente che si continui a credere a una persona mitomane, non per quello che dico io, ma per ciò che dimostrano le sue stesse azioni".

Per essere ancora più preciso e meno fraintendibile, Icardi ha elencato in una Storia su Instagram tutte le ripicche fatte ai suoi danni dall'ex moglie, a partire dalle accuse, bollate come false, di violenza di genere, fino ad arrivare alla sottrazione dei suoi beni, case incluse, e all'allontanamento dalle adorate figlie. "Ha chiesto alla giustizia che non potessi vedere né avere alcun legame con le mie figlie per sei mesi" , precisa ancora l'attaccante del Galatasaray, e non solo, dal momento che anche quando il giudice aveva dato ragione a lui la showgirl era comunque venuta meno agli obblighi imposti in tribunale, ad esempio trattenendo oltre il dovuto per ore le bimbe per "puro capriccio personale".

Oltre agli insulti a China Suarez (compagna di Icardi) e ai suoi figli, e alle azioni volte a condizionare psicologicamente le bambine per metterle contro il padre, ci sono anche pesanti conseguenze economiche .

"Che sia assolutamente chiaro: questa persona nella mia vita è solo la madre delle mie figlie. Non sarà mai e poi mai parte della mia famiglia".

"Mi ha rubato sette milioni di euro, fatto ormai di dominio pubblico", ribadisce ancora una volta Maurito, sbattendo definitivamente la porta in faccia a Wanda Nara: