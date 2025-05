Malgioglio, annuncio a sorpresa a Verissimo: ecco con chi si sposa

Ascolta ora 00:00 00:00

La puntata speciale di Verissimo che andrà in onda domenica pomeriggio potrebbe riservare una novità importante e un annuncio forse inaspettato. I protagonisti della puntata, oltre ovviamente alla conduttrice Silvia Toffanin, saranno Maria De Fillippi da una parte e Cristiano Maglioglio dall’altra. Ed è proprio quest’ultimo che, secondo quanto riportato dal portale tv SuperGuidaTv.it, avrebbe annunciato che convolerà a nozze.

Il popolare cantautore di origini siciliane ha svelato a Silvia Toffanin che l’evento dovrebbe esserci a novembre, anche se una data precisa ancora non c’è. L’ufficialità, per ora, riguarda solo la testimone di nozze che, stando a quanto si apprende, sarà Alessandra Celentano. “Ha detto che Alessandra Celentano sarà testimone di nozze…”, si spiega. E proprio quest’ultima, presente a sua volta nel programma condotto da Silvia Toffanin, ha rimarcato ancora una volta la sua profonda stima per il famoso cantautore e giurato di Amici: “La Celentano ha mostrato molta ammirazione per il cantante sottolineando che per lei Cristiano è un vero artista…”

Non è la prima volta che Malgioglio parla della sua vita privata. L’ottantenne aveva già parlato di una relazione con un ragazzo di Istanbul più giovane di lui di 40 anni e con cui è insieme da cinque anni. Chissà se sarà proprio lui ad essere sull’altare con il famoso artista italiano. All'epoca, però, giova ricordare che Malgioglio aveva chiarito di non avere intenzione di sposarsi: “Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione?”. Maria De Filippi.