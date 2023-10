"Ciao papà". L'addio di Gianluca Grignani al padre Paolo

"E per il resto ognuno giudichi sé stesso…". Con queste parole, tratte dal brano "Quando ti manca il fiato", Gianluca Grignani ha detto addio al padre, Paolo Grignani, morto nelle scorse ore. Il cantautore ha salutato per l'ultima volta suo papà con un post Instagram carico di dolore, dove le uniche parole che l'artista è riuscito a pronunciare per il lutto sono quelle del brano dedicato proprio al padre e portato all'ultimo festival di Sanremo.

Chi era Paolo Grignani

Di Paolo Grignani si sa pochissimo visto il rapporto complesso avuto da sempre con il figlio Gianluca. Commerciante di articoli per fotografi, l'uomo viveva da tempo in Ungheria, dove si era rifatto una vita dopo il divorzio dalla madre di Gianluca Grignani, Elba. Figura poco presente nell'infanzia di Gianluca, Paolo e il cantante hanno avuto da sempre un rapporto complicato, reso difficile dalla lontananza e dalle differenze caratteriali.

Di recente, durante un'ospitata a Domenica In, Gianluca Grignani era tornato a parlare del difficile rapporto con la figura paterna e della complessità dei rapporti familiari: " La cosa più difficile nella vita è avere una famiglia". Al papà, però, il cantautore aveva dedicato "Quando ti manca il fiato", brano scritto in più anni e portato a Sanremo 2023.

La canzone dedicata al padre

All'ultimo Festival Gianluca Grignani aveva portato una canzone struggente e intima, che parlava del difficile rapporto con il padre. " È nata di getto, dopo una telefonata inattesa di mio padre e che dopo anni mi chiedeva se sarei andato al suo funerale. Poi l'ho lasciata e ripresa più volte. Qualche tempo fa l'avevo anche già presentata a un festival, ma poi la ritirai perché non ero pronto ", aveva raccontato il cantante prima dell'esibizione a Sanremo. E proprio nella canzone è racchiuso tutto il loro difficile rapporto. "Mio padre tornava la sera. Ed era forte quando era in vena. Questo lo ricordo bene.... era il mio eroe quando mi sorrideva. Vivevamo ancora insieme e poi… non ricordo più", recita la canzone, che prosegue: "Dopo vent'anni dalla terra dei ricordi. Mi chiamano. Con uno squillo del telefono. Ciao papà o addio papà io ti perdono, le mie lacrime sono sincere ma c'è chi non lo farà, tu accettala la verità e in mezzo a chi finge cordoglio sarò il tuo orgoglio".

Il post Instagram di addio

Su Instagram Gianluca Grignani ha voluto salutarlo per l'ultima volta con una frase di quella canzone scritta per lui: "E per il resto ognuno giudichi sé stesso…". Come un ultimo estremo tentativo di ricordargli che le colpe erano divise a metà. Poi quel "Ciao papà" a chiudere il suo ultimo messaggio rivolto al padre. In tanti sotto al post social si sono stretti attorno al cantante manifestando il proprio cordoglio.