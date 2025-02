Manuela Arcuri a Verissimo: "Mi disse alzati la maglietta e fammele vedere"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Un regista durante un provino mi disse: 'Alzati la maglietta e fammele vedere'": Manuela Arcuri, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha svelato un episodio imbarazzante del suo passato, mai raccontato prima. "Mi sentivo davvero a disagio – ha raccontato – ero giovane e mi trovavo a fare un casting, una situazione che mi ha messa molto in imbarazzo. Era uno dei tanti momenti in cui pensavo ‘questo non è il mio mondo, non mi sento nel posto giusto’. Tornavo spesso da questi provini sconfitta e delusa, un dolore che ti colpisce dentro".

Ha poi aggiunto: "All’inizio della mia carriera, c'erano registi e altre persone che organizzavano audizioni, ma che cercavano anche di sfruttare la situazione per chiederti appuntamenti. Purtroppo, molte donne come me hanno dovuto affrontare queste difficoltà. In quel periodo, mi dicevo sempre: ‘Non mi interessa, me ne vado’. Bisogna avere il coraggio di reagire".

Riflettendo sulla sua carriera, Manuela ha raccontato: "Ci sono state molte difficoltà, rivalità e concorrenza. Questo mondo non è stato facile, ma è stato anche incredibile, ho avuto esperienze straordinarie". Riguardo alle critiche ricevute, ha dichiarato: "Spesso mi sono trovata ad affrontare pregiudizi legati alla mia bellezza. Nessuno pensava che potessi essere bella e anche brava. Dovevo sempre dimostrare il doppio rispetto agli altri, vivendo situazioni davvero difficili".

Infine, ha parlato degli aspetti legati alla sua fama: "Ci sono stati uomini che si sono avvicinati a me solo per il mio personaggio, per apparire sui giornali.

Mi accorgevo di tutto, per esempio quando ci scambiavamo un bacio e vedevo i paparazzi nascosti, capivo subito che era stato lui a chiamarli. Questi comportamenti mi hanno delusa profondamente. Sono state esperienze dolorose, ma ho anche avuto compagni fantastici con cui sono rimasta in buoni rapporti".