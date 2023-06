Mara Venier in lutto: “Ciao Pier, ti ho voluto bene come un figlio”

Ascolta ora: "Mara Venier in lutto: “Ciao Pier, ti ho voluto bene come un figlio”"

Ogni domenica pomeriggio zia Mara, tra pianti e sorrisi, entra nelle case degli italiani, intrattenendo il pubblico presentando, intervistando, ospiti sempre diversi; ospiti per i quali la Venier non è solo una presentatrice impicciona, ma un’empatica spalla con cui aprirsi, sfogarsi e piangere. Questa volta, però, è lei ad avere bisogno di essere accudita, coccolata e consolata da chi la segue, per la morte, avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 giugno, di Francesco Forleo, Direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai, sposato con sua figlia Elisabetta Ferraccini: “Pier sei stato un genero meraviglioso… Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… E io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce. Rip”. Ancora ignote le cause della morte improvvisa, a soli 62 anni, forse infarto. A dare la notizia è proprio l'azienda di Viale Mazzini con un comunicato: “La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale".

La vita privata

Nato nel 1962 a Firenze, si laurea in Economia e Commercio e, dopo aver lavorato nella Direzione della Pianificazione e Controllo dell'IRI, nel 1997 entra in Rai. Nel 2006 diventa Direttore degli Acquisti e, sin seguito, nel 2015 ottiene l'incarico ricoperto fino alla sua scomparsa, quello di direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’Uer.

I vertici della Rai lo chiamavano “Il Principe”: uomo riservato, elegante, meticoloso, non amava far parlare di sé. Poco si sa della sua vita privata; da alcuni anni era sposato con Elisabetta Ferraccini, anche lei, come la madre, conduttrice e attrice italiana. In non poche occasioni la coppia è apparsa sui social, in foto di famiglia in cui era presente anche la suocera. E saranno proprio loro, i famigliari, a svelare le cause della morte, appena saranno note.