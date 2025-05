Mara Venier spiazza tutti: "Lo faccio oggi sennò mi commuovo". Cosa è successo a Domenica In

Ascolta ora 00:00 00:00

Rush finale per i palinsesti dell'ultima stagione televisiva. Tra poche settimane Rai e reti private cambieranno programmazione con un restyling in chiave estiva. Tra i programmi che chiuderanno i battenti per primi c'è Domenica In, che andrà in onda con l'ultima puntata dell'11 maggio. In previsione dei saluti finali la padrona di casa, Mara Venier, ha voluto ritagliarsi un momento per parlare a cuore aperto ai telespettatori nella puntata andata in onda nel fine settimana appena trascorso.

Cosa è successo in studio

Pochi minuti dopo l'inizio della trasmissione, prima di introdurre gli ospiti, la presentatrice si è rivolta al pubblico in studio e a quello a casa per fare un ultimo saluto. La conduttrice ha anticipato i tempi per un motivo ben preciso. "Lo dico oggi perché sennò, poi, succede come al solito che mi commuovo e non mi ricordo più quello che devo dire", ha spiegato Mara Venier, che si è lasciata travolgere dall'emozione.

"Siamo arrivati alla penultima puntata ma, in realtà, sembra ieri che abbiamo cominciato" , ha detto con la voce rotta dalla commozione, poi ha proseguito: " Questa stagione di Domenica In sta per finire perché, la prossima settimana, l'11 maggio, chiuderemo l'annata. Voglio ringraziare prima di tutto il pubblico che ci ha sempre seguito con tanto affetto e anche perché, se dopo così tanti anni sono ancora qui, è solo grazie a chi ci guarda ogni settimana con tanto amore ". Un messaggio che ha il sapore dell'addio definitivo dopo sette edizioni consecutive (dal 2018 al 2025) e ben sedici edizioni complessive.

L'ultima stagione a Domenica In?

Dopo tanti falsi allarmi, dichiarazioni e poi smentite per Mara Venier sembra essere davvero arrivato il momento del passaggio di testimone. Con ogni probabilità quella che sta per concludersi sarà l'ultima stagione della conduttrice veneziana, che è stata funestata dai problemi di salute avuti a settembre e dalla malattia del marito, Nicola Carraro. Lo scorso settembre sulle pagine del Corriere della Sera, infatti, Venier aveva messo un punto alla vicenda che si trascina ormai da anni sulla sua conduzione. " Sarà la mia ultima Domenica In, stavolta non torno indietro.

"Sto cercando di uscire fuori da Domenica in, quando dico che è l'ultimo anno, è davvero l'ultimo"

Per farla ho trascurato le persone che amo e ho perso un grande amore", aveva detto durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025:. E i saluti commossi di domenica scorsa sembrano confermarlo.