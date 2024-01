Fellini, Craxi, il giovane imprenditore: gli amori segreti di Sandra Milo

Sandra Milo è stata una delle dive più desiderate degli anni d'oro del cinema italiano e la sua vita privata è stata spesso al centro della cronaca rosa. L'amore è stato il perno della sua vita con quattro matrimoni alle spalle, tre figli, il sentimento per l'ultimo giovane fidanzato e le storie con Federico Fellini e Bettino Craxi.

Il primo matrimonio nel 1948

Salvatrice Elena Greco, questo il vero nome dell'attrice, era ancora una sconosciuta quando nel 1948 sposò il marchese Cesare Rodighiero. Lei aveva solo 15 anni e era incinta, quando pronunciò il suo primo sì grazie a una dispensa papale, ma la perdita del bambino, nato prematuro, e l'amore violento del marchese portarono la coppia al divorzio in brevissimo tempo. L'unione durò appena ventuno giorni e la Sacra Rota annullò il vincolo, consentendo alla Milo di trasferirsi a Milano per iniziare la carriera di fotomodella.

Le seconde nozze

Alla metà degli anni '50 Sandra Milo conobbe il produttore cinematografico greco Moris Ergas. Tra loro nacque una frequentazione, che le permise di esordire - nel 1959 - con il suo primo ruolo di rilievo nella pellicola "Il generale Della Rovere" di Roberto Rossellini, nella quale recitava al fianco di Vittorio De Sica. Il produttore e l'attrice convolarono a nozze un anno prima della nascita della loro figlia, Deborah, venuta alla luce nel 1963, ma quelli a seguire furono anni difficili dal punto di vista psicologico per Sandra Milo che, dopo la separazione, raccontò: "Ho preso tante di quelle botte nella mia vita. Eravamo in roulotte, stavamo girando e mio marito pensava fossi l'amante di Enrico Maria Salerno".

L'amore segreto con Fellini

Negli anni 60, subito dopo il successo de "La dolce vita", Federico Fellini la scelse per la pellicola "8 e ½". Sandra Milo rimase folgorata dal genio di Fellini e si innamorò, intraprendendo con lui una relazione clandestina durata oltre un decennio. "Mi sono innamorata subito di Fellini come regista e come uomo, lui no. S’innamorò solo dopo anni. L’ho amato disperatamente per diciassette anni. Poi l’ho lasciato. Restavamo amanti anche se io mi sposavo con altri uomini e facevo figli", rivelò nel 2009, quando rese pubblica la liaison con il regista.

Il matrimonio con De Lollis

Verso la fine degli anni '60 Sandra Milo conobbe Ottavio De Lollis e con lui andò all'altare per la terza volta nel 1968. L'unione durò tredici anni (fino al 1981, anno del divorzio) e dal loro amore nacquero Ciro e Azzurra. Per De Lollis e per i suoi figli l'attrice mise da parte la carriera nel mondo del cinema ma continuò a frequentare in gran segreto il suo grande amore, Federico Fellini e successivamente il leader del PSI.

La relazione clandestina con Craxi

Mentre era ancora sposata con De Lolli Sandra Milo conobbe il leader del PSI Bettino Craxi. Era il 1979 e a seguito di una cena informale tra i due iniziò una relazione passionale ma clandestina. Entrambi erano sposati e anni dopo l'attrice rivelò: "Lui non avrebbe mai pensato di abbandonare la moglie Anna che amava sinceramente". Sandra Milo usò sempre parole di stima e affetto per Craxi definito uomo "intelligente, colto, curioso ma anche di una timidezza che pochi conoscevano". La loro storia durò poco meno di due anni e finì prima che Sandra Milo mettesse fine al suo terzo matrimonio con De Lollis.

Il matrimonio con il cubano

È a Cuba che Sandra Milo conobbe il suo quarto marito. Era il 1990 e insieme al fotografo Franco Brel, l'attrice si concesse un viaggio ai Caraibi per realizzare alcuni scatti d'autore. A Cuba fu folgorata dalla bellezza di Jorge Ordonez, che si presentò come un colonnello dell'esercito e il passo verso all'altare fu brevissimo. I due si sposarono al Palacio de los Matrimonios alla presenza di alcuni testimoni, ma si lasciarono un anno dopo. L'intera relazione, sebbene fosse stata confermata dall'attrice, è rimasta sempre avvolta dal mistero.

L'ultimo amore di Sandra Milo

L'ultimo uomo che Sandra Milo ha avuto al suo fianco è Alessandro Rotaro, imprenditore veneto di 49 anni. Nonostante la grande differenza di età, l'attrice ha provato un profondo sentimento per Rotaro. "Ci siamo conosciuti a Venezia. Eravamo ad una cena, lui aveva tante attenzioni per me, era così carino, gentile. Mi ha colpito il suo affetto, un cavaliere d’altri tempi, il sogno di noi donne”, raccontò a Domenica In Sandra Milo parlando del suo giovane compagno. Insieme la coppia fece un'apparizione pubblica sul red carpet della mostra del cinema di Venezia nel 2019. Ma la relazione è terminata poco tempo dopo.