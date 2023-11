"Non necessario". Cosa succede tra Marco Tardelli e Myrta Merlino

Nessun "sì" in vista per Myrta Merlino e Marco Tardelli. Sebbene la coppia stia insieme da circa sei anni, le nozze non sono una priorità almeno per l'ex campione del mondo. Lo ha confessato lui stesso nel corso dell'ultima intervista rilasciata a Diva e Donna, dove ha dichiarato di essere molto legato alla compagna ma di non essere un fan della fede al dito: " Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara, ma non sono propenso ".

La storia tra Tardelli e la Merlino

La storia tra l'ex calciatore e allenatore e la conduttrice è nata nel 2017: galeotta fu una cena organizzata da amici comuni. Tra i due ci fu un vero e proprio colpo di fulmine e Marco Tardelli si trasferì a Roma dalla Merlino due giorni dopo. Da quel momento la coppia non si è più lasciata nonostante i quattordici anni di differenza (66 anni lui, 52 lei). " L'amore di Marco mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più ", aveva raccontato mesi fa Myrta Merlino, parlando del compagno. Le nozze sembravano essere tra i progetti della coppia, ma l'ex campione del mondo ha spento gli entusiasmi.

"Ho bisogno dei miei spazi"

Intervistato da Diva e Donna, Marco Tardelli ha dichiarato di essere molto felice al fianco della Merlino ma di essere anche un uomo indipendente, che oggi riveste anche il ruolo di nonno: "Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi e fare il nonno". Per il matrimonio, dunque, non c'è spazio neppure in un prossimo futuro. "Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Lei sì. Ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo ", ha detto con fermezza l'ex calciatore, mettendo un punto alla questione nozze.

Nessuna crisi