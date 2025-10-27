Massimiliano Rosolino, svelata la causa dei problemi. Natalia Titova sparita dai social da mesi

Le lacrime di Filippo Magnini per l'amico e collega Massimiliano Rosolino hanno aperto un vero e proprio caso sull'ex nuotatore azzurro, che oggi è protagonista a Ballando con le stelle nei panni di inviato dalla sala delle Stelle. Durante l'ultima puntata dello show di Milly Carlucci Magnini ha pianto per la difficile situazione che l'ex compagno di squadra sta attraversando a livello personale; problemi dei quali Rosolino, però, non aveva minimamente parlato. La "gaffe" di Filippo ha fatto esplodere un vero e proprio caso e per giorni si è parlato di quali potessero essere i problemi di Rosolino e della sua famiglia. Qualcuno è arrivato persino a ipotizzare una rottura tra l'ex nuotatore napoletano e la compagna, la ballerina russa Natalia Titova, ma la verità è un'altra ed emersa nelle scorse ore.

La conferma dal web

A chiarire la situazione è stato Fanpage.it che ha citato fonti interne al programma di Ra1 per spiegare cosa sta succedendo lontano dalle telecamere: "Sulla base di quanto recepiamo da fonti interne alla produzione Natalia sta attraversando il momento più complicato della sua lunga battaglia contro l'osteomielite, un'infezione e infiammazione cronica delle ossa causata da un batterio" . Il sito riferisce che la danzatrice russa, che nel 2019 aveva detto addio a Ballando anche per problemi di salute, starebbe affrontando una fase acuta della patologia contro la quale combatte da quando è piccola e che, grazie al ballo, era riuscita a gestire nonostante il dolore e le mille difficoltà del caso.

Natalia sparita dai social

Ad avvalorare la tesi dei problemi di salute di Titova ci sarebbe un chiaro indizio social: la sparizione di Natalia da Instagram. La danzatrice non condivide foto né tantomeno video sulla sua pagina Instagram dallo scorso giugno e i quattro mesi di latitanza social appaiono decisamente eccessivi per Titova, che era abituata a pubblicare contenuti sul ballo, sulla sua famiglia e sui suoi atletici quasi ogni giorno.

La sua ultima apparizione pubblica risale a, quando partecipò a Sognando Ballando con le stelle in coppia proprio con il compagno Rosolino e successivamente è stata ospite dell'evento al Circolo degli Ufficiali di Torino. Da quel momento di lei non si hanno più notizie e anche sui canali social di Massimiliano Natalia non compare più da tempo.