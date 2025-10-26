Massimiliano Rosolino, caos sui social dopo le lacrime di Magnini a Ballando: cosa è successo

È basta un'allusione, neppure troppo velata, fatta da Filippo Magnini in merito ad alcuni problemi personali - che Massimiliano Rosolino sta vivendo in gran segreto - a scatenare il caos in rete. Nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle l'ex nuotatore ha rivolto al collega un messaggio di vicinanza senza, però, svelare i motivi personali che si celano dietro al difficile momento, che Rosolino sta vivendo e sul web si è aperto un vero e proprio caso. Malattia, lutto, problemi personali. Cosa stia affrontando Massimiliano Rosolino non è chiaro, ma le lacrime versate da Filippo Magnini in diretta durante l'ultima puntata dello show del sabato sera di Rai1 hanno lasciato il segno.

Il pianto di Magnini in diretta

Subito dopo l'esibizione in pista Filippo Magnini e la sua maestra di ballo, Alessandra Tripoli, sono arrivati davanti al banco della giuria per ascoltare i giudizi, ma prima che i giudici potessero commentare e votare, Magnini si è messo a piangere. " Non c'entra niente con il ballo. Mi sono emozionato perché ho pensato a un mio amico che è lì nella Sala delle Stelle, che è Massimiliano. Lo vedo sempre sorridente ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l'ora di tornare ad abbracciarlo" , ha detto in lacrime il nuotatore e le telecamere hanno ripreso Rosolino in sala delle Stelle visibilmente commosso. Dal diretto interessato, però, non sono arrivati chiarimenti in merito alla sua situazione personale.

Massimiliano Rosolino, malattia o problema

Milly Carlucci si è dimostrata solidale con Rosolino senza, però, aggiungere dettagli ma in sottofondo, in giuria, si è sentito chiaramente il riferimento a Natalia Titova, la moglie di Rosolino. A preoccupare l'ex nuotatore azzurro sarebbero i problemi di salute della compagna Natalia. La ballerina, ex maestra di Ballando con le stelle, combatte da tempo con una patologia molto dolorosa che colpisce le ossa e le articolazioni, l'osteomielite, e che la costrinse a lasciare lo show nel 2019.

Le condizioni di salute di Titova potrebbero essere la causa della sofferenza silenziosa di Rosolino ed è probabile che, visto il clamore suscitato da Magnini, Max ne parli apertamente nei prossimi giorni. Intanto l'ex nuotatore, che oggi sostituisce Paolo Belli come inviato a Ballando, raccoglie l'affetto e il sostegno del pubblico, che sui social gli ha dedicato commenti e parole di affetto.