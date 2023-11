MasterChef, incidente per Giorgio Locatelli: cos'è successo allo chef

La partecipazione di Giorgio Locatelli a "MasterChef 13" potrebbe essere a rischio. Il talent culinario di Sky tornerà in onda a partire da dicembre, ma le selezioni degli aspiranti cuochi sono già cominciate. Le registrazioni dei primi episodi dovrebbero iniziare tra poche settimane, ma preoccupano le condizioni di salute del giudice. Nelle scorse ore, infatti, Giorgio Locatelli è apparso sui social network con un piede fasciato, allarmando i fan e i telespettatori.

Cosa è successo a Giorgio Locatelli

A informare i follower del suo problema di salute è stato lo stesso Locatelli attraverso un post Instagram, condiviso nelle scorse ore sulla sua pagina ufficiale. Lo chef stellato, che vive e lavora a Londra, si è immortalato nella stanza di una clinica con una vistosa fasciatura al piede destro, scrivendo poche parole: " Ok fatto, ora aspettiamo e speriamo ". Le immagini fanno pensare a una distorsione o addirittura a una frattura, ma cosa sia accaduto a Giorgio Locatelli non è chiaro.

Nonostante le numerose domande preoccupate dei fan scritte sotto al post, lo chef non ha fornito spiegazioni sui motivi del ricovero e su come si sia fatto male al piede, ma è chiaro che il recupero non sarà tanto rapido. Nelle parole "aspettiamo e speriamo" si leggono tutti i dubbi del giudice di MasterChef su un rapido recupero nell'uso del piede. Una difficoltà non da poco visto il lavoro che svolge e l'imminente impegno in tv.

MasterChef 13 senza Locatelli?

Giorgio Locatelli, 60 anni, originario di Corgeno di Vergiate ma londinese d'adozione è noto nell'ambiente della ristorazione per essere stato il primo chef italiano a conquistare una stella Michelin all'estero con un ristorante italiano, la Locanda Locatelli a Londra. Da ormai quattro anni affianca in televisione Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo nel team di giudici di MasterChef. Le registrazioni delle nuove puntate della tredicesima stagione del talent culinario sono in programma nelle prossime settimane e da mesi i casting sono aperti. La messa in onda della prima puntata è prevista per il 14 dicembre, ma è difficile capire se lo chef Locatelli potrà essere al fianco dei colleghi Barbieri e Cannavacciulo in questa nuova edizione. Intanto sui social i suoi follower hanno risposto con effetto al suo post, dimostrandogli vicinanza e sostegno in questo particolare momento.