"Matrimonio" in bianco per Valerio Scanu: ecco l'abito con lo strascico

Valerio Scanu si è unito civilmente in Campidoglio con Luigi Calcara, suo compagno da diversi anni. Per l'occasione, il cantante sardo ha scelto di indossare un completo maschile bianco candido, con una giacca molto particolare con strascico. Si tratta di un modello che sta prendendo sempre più piede per gli uomini e che Scanu ha voluto indossare per il suo giorno speciale.

Numerosi i volti noti che si sono scorti tra gli invitati, tra questi anche Valeria Marini e Laura Freddi, che non solo volute mancare all'evento. Tanti gli invitati per la coppia, che ha scelto il 7 settembre per i festeggiamenti. Non un giorno comune per Scanu, che ha voluto in questo modo onorare la memoria di suo padre, scomparso esattamente tre anni prima, il 7 settembre 2020 a causa del Covid. È stata una perdita particolarmente sentita per il cantante di La Maddalena, che ha più volte rivelato come questa perdita sia stata traumatica per lui. Da anni, però, Scanu ha al suo fianco Luigi, che sembra avergli regalato quella serenità che ha più volte dichiarato di cercare. Calcara è un docente di Ingegneria elettronica all'università La Sapienza di Roma.

Entrambi sono arrivati in Campidoglio con le rispettive madri e dopo la cerimonia c'è stato il consueto lancio del riso e il taglio del nastro che indica l'inizio di un nuovo percorso da fare insieme. La proposta è arrivata meno di un anno fa ed è stato Scanu a farla al suo compagno, annunciando a tutti che si sarebbero uniti civilmente. I due si conoscono dal 2020, un anno evidentemente pieno di emozioni positive e negative per Scanu. A fare da "cupido" è stato Instagram. Calcara, infatti, ha commentato un post del cantante, facendosi così notare da Scanu. Non hanno perso tempo e si sono incontrati dopo poche ore e da quel momento è iniziata la loro conoscenza che, tre anni dopo, ha raggiunto il suo culmine con le celebrazioni a Roma insieme a tanti amici e parenti.

Valerio Scanu ha conquistato la popolarità con la sua partecipazione alla scuola di Amici di Maria De Filippi, dalla quale è uscito vincitore, per poi salire anche sul palco del festival di Sanremo con il brano "Per tutte le volte che", risultato poi vincitore nell'edizione del 2010, inizialmente scartato dalla giuria demoscopica e poi ripescato grazie al televoto del pubblico.