La mega villa all'Eur di Ilary Blasi: ecco quanto vale

Il crollo del soffitto di una delle camere ha di recente riportato l'attenzione mediatica sulla mega villa situata nel quartiere Eur di Roma, precisamente al Torrino, nella quale hanno convissuto a lungo Francesco Totti e Ilary Blasi. Ad oggi, dopo la decisione del tribunale in merito alla separazione, nel lussuoso immobile in cui il capitano della Roma e la consorte si trasferirono dopo le nozze nel 2005 vivono la presentatrice e i figli della coppia.

Analizzando le caratteristiche della proprietà, anche la definizione "mega villa" appare riduttiva, essendo in realtà un complesso residenziale che si estende su oltre 1.500 metri quadrati e secondo recenti stime vale complessivamente almeno 18 milioni di euro. La scelta della collocazione non fu casuale, dal momento che l'allora 28enne capitano della Roma si trovava a vivere in una zona a sud della Capitale non distante dal centro sportivo di Trigoria.

L'area, circondata da un alto muro di cinta per garantire la privacy degli abitanti, è dotata di un ampio e curatissimo giardino, di una piscina esterna caratterizzata da un ponte di legno e una zona relax circostante, di un campo da calcetto, uno da tennis e uno di padel. A rendere prestigioso il complesso, a parte le strutture esterne, sono soprattutto i comfort di cui è dotata all'interno.

La mega villa consta infatti di ben 25 stanze distribuite su un unico livello, tra cui due grandi e lussuosi saloni arricchiti con complementi d'arredo di design moderno di grande pregio, mostrati in parte durante le riprese del documentario della Blasi "Unica" prodotto e trasmesso da Netflix. Parquet, marmi colorati e soffitti a cassettoni contribuiscono a creare un'atmosfera suggestiva nelle stanze in cui si svolge la vita quotidiana della presentatrice, ma all'interno della proprietà trovano spazio altri ambienti prestigiosi, come una sala giochi, una sala cinema e un caveau tematico destinato originariamente ad accogliere i cimeli della carriera calcistica dell'ex capitano della Roma Francesco Totti.

C'è infine anche un'ampia zona dedicata al benessere, con una palestra attrezzata e una spa, con piscina interna e area relax.

Sbalorditivo il costo mensile stimato di gestione del complesso residenziale, dal momento che si parla di circa 30mila euro, tra spese fisse quali mutuo (di 15mila euro al mese), utenze e manutenzione.