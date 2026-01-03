Ilary Blasi fa (di nuovo) causa a Francesco Totti: "Crollato un soffitto nella villa all'Eur"

La situazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi torna a complicarsi. Ora anche il destino rema contro il ritorno alla serenità tra il Pupone e la conduttrice che, da oltre tre anni, sono ai ferri corti per il divorzio e altre incomprensioni. Negli scorsi giorni il soffitto di una delle stanze della villa dell'Eur, che in fase di separazione è stata assegnata dai giudici a Ilary e ai tre figli della coppia, è crollato, creando non pochi disagi.

Il crollo nella villa dell'Eur

Cosa sia successo all'interno dell'abitazione dove vive Ilary Blasi con i figli, e quali siano i danni reali del crollo, non è chiaro. Secondo quanto riferito da Repubblica Ilary Blasi avrebbe " chiesto all'ex marito di intervenire per i lavori di manutenzione necessari a ripristinare l'abitazione" . In base alla decisione presa dal giudice civile sulla separazione, infatti, la manutenzione dell'immobile spetterebbe all'ex capitano della Roma, ma il Pupone non avrebbe risposto alle richieste economiche dell'ex moglie. Così la conduttrice sarebbe passata alle vie legali: " Di fronte all'assenza di risposte la presentatrice ha scelto di rivolgersi nuovamente ai suoi legali, depositando un provvedimento d'urgenza davanti al tribunale civile ".

Di nuovo in tribunale

La nuova denuncia potrebbe aprire, di fatto, un terzo procedimento che vede Ilary Blasi contro Francesco Totti, dopo quello sulle responsabilità del divorzio e l'abbandono di minore (per la vicenda legata alla figlia Isabel). Ancora una volta gli avvocati di Francesco Totti - Antonio Conte e Gianluca Tognozzi - e quelli della conduttrice romana - Alessandro Simeone, Pompilia Rossi e Fabio Lattanzi - dovranno cercare di trovare un accordo per evitare di arrivare per l'ennesima volta in tribunale. Il braccio di ferro tra i due ex coniugi la dice lunga sul clima tesissimo che si respira tra i due nuclei familiari, dove gli animi e i rapporti sembrano già incrinati.

parlano di liti tra papà Francesco e figli per Noemi Bocchi e di continue incomprensioni, ripicche e dispetti tra Ilary e Totti. Quello che è certo è che Blasi non è disposta a lasciar correre e che è pronta a tornare in aula pur di vedere il tetto del suo soffitto ricostruito. E non a spese sue.