"Sono sollevati". Cosa pensano William e Kate dell'assenza di Meghan

Meghan Markle non accompagnerà il principe Harry all’incoronazione del 6 maggio 2023. Resterà a casa, ufficialmente per badare ad Archie e Lilibet Diana, che non sarebbero stati invitati all’evento. La notizia dell’assenza della duchessa avrebbe migliorato l’umore della royal family, in particolare di William e Kate, che sarebbero felici di non doversi ritrovare faccia a faccia con la scomoda parente acquisita, sotto gli occhi di tutto il mondo. Stando a un’indiscrezione, per la verità poco probabile, sarebbe stata proprio la principessa del Galles a mettere il veto sulla presenza della nuora a Westminster Abbey.

Il “sollievo di William e Kate

L’esperta Eloise Parker è certa che l’assenza di Meghan all’incoronazione di Carlo III abbia rasserenato i Windsor, specialmente William e Kate. A Entertainment Tonight l’esperta ha commentato: “Penso ci sarà un certo sollievo da parte di William e Kate, visto che Meghan non parteciperà all’incoronazione, dovuto al semplice fatto che ci sarà meno enfasi su di loro, su chi guarda dove, cosa si stanno dicendo, cosa sta accadendo tra di loro. C’è uno spasmodico interesse in questi rapporti e la verità è che non vedremo un momento Real Housewives tra queste due donne. Tutto verrà tenuto assolutamente nascosto e penso che il fatto che Meghan non parteciperà aiuti Kate a continuare [su questa strada]”.

“La mia prima reazione alla [notizia] secondo cui Harry andrà all’incoronazione è stata di sollievo. Sarebbe stato un momento incredibilmente triste se non avesse partecipato affatto. Naturalmente non è l’ideale che ci sia solo una parte della famiglia, con Meghan che rimane a casa, ma credo sia una soluzione sicura, dato [quel che è accaduto] negli ultimi due anni”.

La royal family non avrebbe mai avuto alcuna voglia di vedere la duchessa di Sussex all’incoronazione e scambiare quattro chiacchiere con lei fingendo che tutto andasse bene. Per ilvarrebbe, invece, un discorso un po’ diverso. Parker ha aggiunto:

Eloise Parker ha anche riflettuto sui grandi cambiamenti che hanno modificato l’immagine della royal family nel giro di poco tempo, sottolineando quanto sia “straordinario” il fatto che solo 5 anni fa re Carlo III accompagnò all’altare Meghan Markle e ora “lei non sarà [all’incoronazione]…Penso che sia la dimostrazione del rapporto spezzato non solo tra Meghan e la sua famiglia, ma anche tra Meghan e il popolo britannico”.

C’è lo “zampino” di Kate?

Non appena i media sono stati raggiunti dalla notizia secondo la quale Harry andrà da solo all’incoronazione, sono iniziate le prime speculazioni sui motivi che avrebbero indotto la duchessa a restare a Montecito. Tom Bower ha rivelato all’Express un’indiscrezione bomba: “[Kate] ha messo il veto sulla presenza di Meghan, dicendo che non la voleva lì per nessun motivo” mentre, invece, “la presenza di Harry è costituzionalmente importante” , poiché il duca è nella linea di successione. Questa teoria sembra improbabile perché il 6 maggio sarà il grande giorno di re Carlo III e Kate Middleton non avrebbe potere decisionale sulla lista degli invitati.