Harry, ora è ufficiale: andrà all'incoronazione ma senza Meghan (e figli)

Il mistero è finalmente risolto: il principe Harry andrà all’incoronazione del padre, re Carlo III, ma sarà da solo. Meghan Markle resterà a Montecito con i principi Archie e Lilibet Diana. A prima vista sembrerebbe una sconfitta per la duchessa di Sussex.

Harry ci sarà

Dopo settimane di indiscrezioni Buckingham Palace ha rotto il silenzio, dissolvendo i dubbi sulla partecipazione di Harry e Meghan all’incoronazione di re Carlo III. La scarna nota ufficiale del Palazzo reale dichiara: “Buckingham Palace è lieta di confermare che il duca di Sussex presenzierà al rito dell’incoronazione il 6 maggio nell’Abbazia di Westminster. La Duchessa di Sussex resterà in California con il principe Archie e la principessa Lilibet”.

Ufficialmente Meghan Markle rimarrà con i suoi bambini, che non sarebbero stati invitati alla cerimonia. Impossibile sapere se la sua assenza sia anche il risultato di una trattativa tra i Sussex e la royal family, una sorta di compromesso per cercare di smorzare il più possibile eventuali polemiche mediatiche e diatribe familiari, concentrando l’attenzione esclusivamente su re Carlo e la Regina consorte Camilla.

Ciò significherebbe anche che in tutta questa storia Meghan Markle potrebbe essere la vera sconfitta, non relegata nell’angolo, ma proprio lasciata a casa. C’è anche un altro particolare da notare: per la prima volta i figli di Harry e Meghan vengono menzionati con i loro titoli in una nota ufficiale del Palazzo reale. Tuttavia non compare il trattamento di altezza reale, quindi dobbiamo dedurre che, almeno finora, Sua Maestà non abbia voluto concederlo ai nipoti (e, comunque, le probabilità che lo faccia in futuro sembrano scarse).

La conferma della partecipazione del duca risolve anche i problemi legati alla security e alla logistica dell’incoronazione e che tanto avrebbero fatto penare lo staff di Carlo III.

Dietro le quinte

A quanto pare, però, la presenza di Harry sarà limitata alla cerimonia d’incoronazione. Il duca non prenderà parte agli altri appuntamenti ufficiali legati all’evento. Non sarà nemmeno tra i quindici privilegiati che compariranno accanto a re Carlo e alla Regina consorte Camilla sul balcone di Buckingham Palace, dopo il rito. L’eventualità, divenuta reale, che il duca partecipasse da solo alla cerimonia era stata presa in considerazione dagli esperti reali. In fondo Meghan Markle avrebbe la giustificazione del compleanno di Archie, che cade proprio il 6 maggio prossimo, per rimanere a Montecito.

Il principe dovrà trascorrere quel giorno lontano da suo figlio, ma per una giusta causa. Nelle ultime settimane ha avuto una certa risonanza anche la voce secondo cui la royal family starebbe tentando di riportare Harry a casa, seppur momentaneamente, di farlo sentire ancora parte della famiglia e della monarchia.