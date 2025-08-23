Meghan "ruba" il look a Kate: omaggio o frecciatina alla Royal Family?

La querelle Meghan Markle all’interno della famiglia Reale britannica continua a tenere banco. A far discutere, questa volta, è un possibile scontro a distanza tra l’ex attrice e Kate Middleton. Il motivo dello scontro è presto detto: un maglione indossato da Meghan che, a detta di molti fan, sarebbe una frecciatina a Kate. Ma vediamo cosa è successo.

Le polemiche sono partite dalle immagini del nuovo show di Meghan su Netflix, "With Love, Meghan". La duchessa ex attrice ospita amici e volti noti nella sua villa e fin qui, tutto bene. Ma i fan della Royal Family hanno notato qualcosa: Meghan indossa un maglione bordeaux a coste firmato Sézane, lo stesso modello che Kate aveva sfoggiato l’anno scorso (in un altro colore) durante una visita ufficiale in università. Kate Middleton ha infatti indossato lo stesso modello, battezzato Sami, durante una visita alla Nottingham Trent University nel 2023, nella sua versione grezza. Le differenze, per dovere di cronaca, ci sono. Kate ha optato per un colore crema, mentre Meghan ha affermato il suo stile con il bordeaux. Le domande, intanto si accavallano nelle ultime ore. Sarà una coincidenza o un omaggio? Oppure, al contrario una frecciatina elegante?

Questi gli interrogativi che rimbalzano secondo Royal Insider, l’autorevole sito britannico dedicato ai Windsor e che nel giro di poche ore ha incendiato i siti degli appassionati di corte di mezzo mondo. Una cosa è certa.

Meghan Markle sarebbe “furiosa” per le accuse di copiare Kate Middleton con la sua nuova mossa su Netflix. I tabloid britannici non si sprecano e continuano a vedere questa coincidenza come un nuovo episodio della saga che hanno già rinominato