Harry e Meghan, ora è scontro sui figli: cosa è successo

Bufera in casa dei Sussex; stando alle ultime indiscrezioni, Harry e Meghan sarebbero fortemente in disaccordo sull'istruzione dei figli. Il Principe, che tanto si sta adoperando per riavvicinarsi alla Famiglia Reale, vorrebbe che Archie e Lilibet studiassero in Inghilterra, magari frequentando le sue stesse scuole. Meghan, d'altro canto, non vorrebbe saperne.

Ciò va a inserirsi in una situazione che, secondo alcuni, sarebbe già molto tesa. Poco importano le fotografie pubblicate sui social e le dichiarazioni dei due diretti interessati. La teoria secondo la quale fra i due sarebbe ormai crisi profonda continua a prendere sempre più piede.

Del resto non è un mistero il desiderio di Harry di tornare nel Regno Unito per riunirsi alla famiglia. Negli ultimi tempi, fra l'altro, si parla molto di un riavvicinamento con il padre, Re Carlo (anche se il Principe William non sarebbe troppo d'accordo). Il Re vorrebbe avere vicino non solo il figlio Harry, ma anche i nipoti Archie e Lilibet. A non essere menzionata, invece, è proprio Meghan Markle, la cui frattura con la Famiglia Reale pare ormai insanabile.

Harry, pertanto, vorrebbe che i bambini studiassero in Gran Bretagna, magari nelle stesse scuole da lui frequentate. Meghan sarebbe assolutamente contraria, e ciò si sarebbe trasformato nell'ennesimo motivo di scontro.

Grant Harrold, ex maggiordomo di Corte, ha rivelato che il Duca di Sussex vorrebbe che i figli frequentassero scuole superiori e università nel Regno Unito, così da apprendere anche la cultura e la tradizione inglese. Tutto ciò, però, dipende da quali saranno i rapporti con la famiglia reale. Ecco perché Harry starebbe cercando di riavvicinarsi al padre. Carlo, dal canto suo, sarebbe felice di riavere vicino i nipoti, che conosce molto poco.

Meghan, tuttavia, non avrebbe alcuna intenzione di tornare in Inghilterra. Teme che il Re possa rivendicare la custodia dei bambini, dal momento che Archie e Lilibet rientrano nella linea di successione al trono.

La Markle è contraria a qualsiasi tipo di influenza della Corona sui figli, ed esige che entrambi studino negli Stati Uniti.

La questione avrebbe portato i Sussex, sempre più distanti, a discutere spesso.