Mengoni su Tinder, Boateng e Valentina aria di crisi, Belen a cavallo con Elio

Ultimi colpi di questa calda estate prima dell’arrivo del ciclone Poppea, che ci catapulterà in un anticipo di autunno. Ma in attesa dell’abbassamento delle temperature, ecco gli ultimi bollenti gossip della settimana, che riguardano i vip.

Mengoni single e su Tinder

L'anno d'oro di Marco Mengoni non è ancora finito. Dopo il successo a Sanremo e il tour europeo al via in autunno, il cantante sembra essere in cerca di avventure amorose. Della sua vita privata non si è mai saputo nulla, ma oggi ecco spuntare il suo profilo su una delle piattaforme di incontri più utilizzata sul web, Tinder. " Non siate noiosi, io ci provo ", si legge sulla home del suo profilo che è verificato con tanto di "spunta blu". Insomma, è proprio lui! Se Marco Mengoni troverà l'amore - o semplicemente un'avventura - su Tinder non è possibile saperlo, ma se vi piace il tipo, è l'occasione giusta per un match. Tentar non nuoce.

Boateng in crisi con la moglie Valentina?

Sembra proprio che tiri una brutta aria tra l'ex calciatore Kevin Prince Boateng e la moglie Valentina Fradegrada. Dopo oltre un anno di matrimonio (celebrato a giugno 2022), la coppia sembra essere arrivata già ai ferri corti. Lui ha azzerato il suo profilo Instagram subito dopo avere annunciato l'addio al calcio, mentre l'influencer ha cancellato tutte le foto insieme al marito (persino quelle delle nozze). La fede nuziale al dito dell'influencer e modella c'è ancora, ma la strana distanza della coppia fa mormorare il web da settimane. Lui è volato in Australia da solo, lei sta passando le vacanze estive tra il principato di Monaco e gli States con le amiche. Insieme non si fanno più vedere. Segnaccio.

Leonardo Di Caprio in love con l'ex di Tony Effe?

Che Di Caprio abbia una passione per le giovani modelle è risaputo. Le sue fidanzate non superano mai i 30 anni e sono abituate a calcare le più importanti passerelle di moda. L'ultima fiamma, però, è tutta italiana e già conosciuta nel mondo del gossip nostrano. Lei è Vittoria Ceretti, 25 anni, musa di Dior, Bulgari e Versace, che è stata paparazzata a Los Angeles in compagnia del divo. Nessuna effusione in pubblico, ma a fare parlare è sicuramente il fatto che Vittoria abbia un passato amoroso con Tony Effe, rapper della Dark Polo Gang. Un tantino diverso da Leonardo Di Caprio. Ma si sa, i gusti cambiano.

Belen: "Ora mi sento di nuovo bene"