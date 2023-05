"Mentre dormivano...". La rivelazione hot di Cecchi Paone sul sesso all'Isola

Litigi, privazioni, malesseri, abbandoni, confessioni. Nel lunghissimo elenco di ciò che succede sulle bianche spiagge dell'Isola dei famosi mancava giusto una cosuccia: il sesso. In Honduras si patirà anche la fame e la stanchezza, ma a quanto pare la libido non cala e c'è chi - come Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini - ha trovato le forze (e persino i tempi giusti) per appartarsi e consumare un rapporto intimo lontano dall'occhio indiscreto delle telecamere.

Ahinoi tocca registrare una cosa: nessuno mai nelle precedenti stagioni del reality aveva fatto una confessione tanto intima. Un primato che Cecchi Paone ha voluto regalarsi (contento lui) alla fine del terzo giro sulla giostra dell'Isola. " Nelle due precedenti edizioni a cui ho partecipato, a me e ai miei compagni d'avventura non è successo niente di simile. Le privazioni e le scomodità fanno sì che il sesso sia l'ultimo dei pensieri. Con Simone però..." , ha confessato Cecchi Paone a NuovoTv nell'intervista rilasciata al suo rientro dal reality di sopravvivenza. E quel "però..." non è rimasto sospeso nel vuoto. Il divulgatore scientifico ha voluto rivelare cosa è successo su Playa Tosta in un momento in cui la passione ha travolto lui e Antolini.