"Merce danneggiata". Harry e Meghan abbandonati da Hollywood: cosa è successo

Le luci della ribalta si spengono anche per due celebrità come il principe Harry e Meghan Markle. Il motivo è presto detto: Netflix non ha rinnovato il contratto multimilionario con le due personalità pubbliche. Il contratto, tra l’altro, aveva dato il via alla loro personalissima carriera come produttori indipendenti e, sicuramente, avrebbe potuto rilanciare l’immagine di una coppia che, più o meno volontariamente, è stata rovinata in gran parte dal gossip vicino alla famiglia Reale.

Ma facciamo un passo indietro. L’allentamento di Harry e Meghan dalla famiglia Reale britannica risale ormai al 2020. Da lì, le due figure più discusse dell’Inghilterra avevano sicuramento l’ambizione di reiventarsi completamente come produttori. Insomma, entrare nell’ambiente hollywoodiano più vicino a Meghan che a Harry. La coppia, però, tranne qualche storia di gossip, non genera interesse da tempo. Ora, la notizia del mancato rinnovo del contratto multimilionario con Netflix rappresenta l’ultimo segnale di una fase piuttosto negativa.

Dopo il successo iniziale della docuserie Harry & Meghan, i progetti successivi portati dalla coppia su Netflix non hanno brillato. Il programma sul polo ha registrato ascolti deludenti, mentre altre idee sono rimaste senza seguito. Questo ha portato Netflix a decidere di non rinnovare l'accordo che, giova ricordare, era in scadenza proprio a settembre. Ma non solo. Secondo alcuni esperti di pubbliche relazioni citati dai tabloid britannici, oggi Harry e Meghan sarebbero visti come "merce danneggiata".

Una descrizione legata sicuramente ai continui attacchi indirizzati alla Royal Family che, allo stesso tempo, non farà piacere a Harry e Meghan. Insomma, la coppia, secondo questa ricostruzione, si sarebbe trasformata da un simbolo di rottura e indipendenza a personaggi "che non fanno più notizia".