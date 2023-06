"Mi avete copiato". Guai in vista per la nuova bevanda di Fedez e Lazza

Fedez è ormai solito essere sempre al centro delle polemiche e, ultimamente, anche il cantante Lazza non scherza (basti pensare al recente scontro con Selvaggia Lucarelli), se poi i due rapper si uniscono ecco che le scintille sono assicurate. Questa volta, ad accendere la miccia è stata la bevanda Boem - un hard seltzer a basso contenuto alcolico - che qualche giorno fa è stata lanciata sul mercato da Fedez e Lazza e già è super richiesta. Ma un imprenditore bellese, Andrea Campagnolo, ha accusato i due cantanti di avergli copiato l’idea.

Boem e Boom: le bevande della contesa

Ad alimentare la polemica è stato proprio l’imprenditore che in un video con dj Ringo ha voluto dire la sua circa la bevanda di Fedez e Lazza. Secondo Andrea Campagnolo, già il titolo sarebbe un “plagio”; infatti, se i due rapper hanno deciso di chiamare la bevanda Boem, quella dell’imprenditore piemontese si chiama NaturalBoom. “Fedez che Lazza fai?” ha commentato ironicamente dj Ringo; poi ha proseguito: “È un po’ un casino con queste bevande ultimamente. Bim, bum, bam, bem, bum, è tutto un boom. Escono bevande che boom”. In realtà, le due bevande sono diverse dal momento che NaturalBoom non ha né alcool né zucchero, a differenza di Boem che è un ready drink a bassa gradazione alcolica.

Le accuse di Andrea Campagnolo

Nonostante si tratti di due bevande appartenenti a categorie differenti, a detta dell’imprenditore ci sarebbe una grande somiglianza oltre che nel nome, anche nella grafica e, in particolare, nella presenza di uno degli ingredienti distintivi: lo zenzero. “Lui mi ha copiato lo zenzero”, ha tuonato Campagnolo riferendosi a Fedez; ma non è finita qui, infatti, l’imprenditore biellese ha continuato: “Ci spiace che non abbiano saputo creare un'idea originale, ma una che sta generando confusione”. Poi, ha voluto precisare: “La nostra è una bevanda salutistica, naturale e che possono bere anche i bambini mentre il loro è un prodotto totalmente dai contenuti opposti”. A detta dell’imprenditore, inoltre, ci sarebbe una forte similitudine anche con alcune campagne pubblicitarie realizzate per NaturalBoom nel 2018. Al momento, però, l’ideatore di Boom non avrebbe alcuna intenzione di arrivare ad uno scontro vero e proprio con Lazza e Fedez e così, ha fatto sapere: “Non arrivare allo scontro è la nostra filosofia. Abbiamo scritto alla società e aspettiamo una risposta. In caso contrario, proseguiamo per la nostra strada, seguendo i consigli dei professionisti che mi affiancano nel progetto NaturalBoom, sempre rispettando i nostri valori”.

Da parte loro, Fedez e Lazza non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo e non stanno rispondendo alle accuse pubblicamente nemmeno suo social; chissà se nelle prossime ore arriverà un video alla “Luis Sal”.