“Era come un padre...”. Luca Laurenti non trattiene le lacrime per Costanzo

La puntata odierna di Verissimo è stata dedicata a Maurizio Costanzo. Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Luca Laurenti, che per tantissimi anni ha fatto parte del cast fisso di Buona Domenica, programma che per oltre 10 anni è stato condotto proprio dal giornalista. Era un appuntamento fisso nel giorno festivo degli italiani, che puntuali all'ora di pranzo trovavano su Canale5 Maurizio Costanzo e il suo variegato gruppo di ospiti. Davanti al ricordo del giornalista, scomparso ieri a 84 anni, Luca Laurenti non è riuscito a trattenere il pianto.

" Mi dispiace, scusate... So che un uomo pubblico che fa televisione come me da 36 anni non dovrebbe... Avevo fatto anche le prove per non piangere, scusate ", ha ripetuto lo showman, che è sempre strato una validissima spalla per Maurizio Costanzo. Impossibile dimenticare i siparietti tra i due, le parentesi musicali e gli sketch in cui lo stesso giornalista amava mettersi in gioco. La partecipazione di Luca Laurenti a Buona Domenica è durata per ben 9 anni, un tempo lunghissimo che ha permesso ai due di costruire un rapporto stretto e amichevole, che oggi ha toccato nel profondo la sensibilità del doppiatore e showman.

" Lo metto nella mia cornice familiare ", ha aggiunto Laurenti, che non è più riuscito a parlare senza piangere per la troppa commozione dovuta alla scomparsa del padre del talk show della tv italiana. " È come essere un equilibrista a metà tra lacrime e sorrisi. Come le canzoni che scrivo, le vivo nel silenzio del mio cuore e mi dispiace piangere qui davanti a tutti, perché io le cose più belle, i segreti, li tengo racchiusi nel cuore ", ha proseguito senza mai riuscire a smettere di singhiozzare, mostrando una sensibilità che finora il grande pubblico non aveva mai apprezzato.

Anche domani, Silvia Toffanin dedicherà interamente la puntata di Verissimo al ricordo di Maurizio Costanzo con ospiti e interviste realizzate allo scopo di ricordare il giornalista tra lavoro e vita privata. Tra gli ospiti Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini, Gigi D'Alessio, Katia Ricciarelli, Paola Barale, Enrico Papi, Enzo Iacchetti, Orietta Berti e Vladimir Luxuria. Ci sarà spazio anche per un'intervista a Pier Silvio Berlusconi, che intervistato dalla padrona di casa racconterà del suo legame personale e lavorativo con Maurizio Costanzo.